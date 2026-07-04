"El rock de Ultraligera comulga con la intensidad de la ‘roja’"

Ultraligera lo está petando. Mucho calor en el ambiente y encima del escenario. SPORT se puso en contacto con Coque, guitarrista en la banda, cuyo pasado como futbolista y gran amante de este deporte analiza el buen momento de la selección española con la que encuentra paralelismos en la trayectoria ascendente y meteórica del grupo de rock.

Coque, como buen aficionado y jugador de fútbol, ¿cómo valoraría su actuación de la semana que viene en Barcelona en el Festival Cruïlla con la preparación de un gran duelo futbolístico?

Me gusta mucho el fútbol, aunque ya no le doy tanto de manera profesional y juego en la típica liga de colegas los fines de semana, pero no es nada serio, más que nada por la diversión. Soy muy an de este deporte porque guarda bastantes paralelismos con el mundo de la música por el hecho de que junta a mucha gente y aúna almas. Cuando voy a un estadio a ver un partido identifico muchas similitudes con el peregrinaje que se produce para un concierto. Adoro esa emoción conjunta de tantas almas entregadas a una causa y siempre ha hecho que me llamen la atención este tipo de espectáculos. El 10 de julio llegamos al Festival Cruïlla y tenemos muchas ganas. Nos pilla en plena gira del nuevo disco ‘Lapsus’ del que ya hemos lanzado cuatro adelantos que han sido muy bien recibidos. La última vez que tocamos en Barcelona fue en la Sala Wolf en noviembre de 2024 y desde entonces han pasado muchas cosas en nuestra trayectoria. Por eso tenemos ganas de ver la reacción del público catalán en directo, aunque el ‘feedback’ en redes es bueno y vamos a tope.

Como analista de fútbol, entiendo que sigue de cerca lo que se cuece en el Mundial.

Veo todo lo que puedo. ‘Lapsus’, el ‘single’ que da nombre al nuevo disco, diría que es el tema que más se asemeja al estilo de juego de la selección española. Empieza con un riff de guitarra duro como el comienzo que tuvimos, y sufrimos, empatando contra Cabo Verde. El tema tiene intensidad, electricidad y juego rápido que es la punta de lanza de nuestro nuevo disco y que se asemeja al espíritu y al juego de la ‘roja’ de Luis De La Fuente. Lo de Cabo Verde fue otro ‘Lapsus’ y ahí queda como un pinchazo que ya es pasado y anoche vimos contra Argentina que era una selección a tener en cuenta. Ahora ya tenemos delante a Portugal y habrá que ponerlo todo para superar a Cristiano Ronaldo y compañía. Digamos que ahora empieza lo serio y tengo buenas sensaciones.

¿Qué le está pareciendo el Mundial en su conjunto?

Tengo una mezcla de sentimientos encontrados. Estamos viendo el último mundial de nuestra generación con nombres como Leo Messi, Luka Modric o Cristiano Ronaldo. Son nombres determinantes que han marcado una era en la historia del fútbol. Esas despedidas me parecen emocionantes y me está gustando ver que siguen a un gran nivel de juego sin que les pese la edad. En la banda intentamos ver los partidos que no coinciden con conciertos y nos lo ponemos en la televisión que hay en la furgoneta o en el camerino. Siempre nos apañamos para tratar de verlos. El concierto de Barcelona está fijado en la madrugada del viernes al sábado de 3:30 a 4:40.

Como madridista declarado. ¿Cómo cree que les irá con el retorno de José Mourinho al banquillo del Bernabéu?

José Mourinho me gusta mucho porque me parece un ‘punky’. Comulgo con su actitud subversiva de ir en contra de lo establecido y me identifico con el hecho denunciar las injusticias que detecta. Él lo ha hecho siempre y bajo mi punto de vista creo que le viene bien al Real Madrid un entrenador así. En Catalunya y en el Barça lo habéis vivido con Luis Enrique que es otro técnico que me gusta porque tiene carácter y no se calla las cosas. Tanto ‘Mou’ como ‘Lucho’ dicen verdades en las ruedas de prensa y no permiten que nadie del vestuario se les sube a las barbas. Me siento cerca de esos entrenadores que piensan que el club siempre está por encima de cualquier jugador; igual que una banda que es algo mayor que nadie y en la que nadie está por encima de cualquier individuo. Tengo claro que con Mourinho nos irá mejor

"‘Lapsus’, el ‘single’ que da nombre al nuevo disco, diría que es el tema que más se asemeja al estilo de juego de la selección española. Empieza con un riff de guitarra duro como el comienzo que tuvimos, y sufrimos, empatando contra Cabo Verde" Coque, guitarrista de Ultraligera

Formados hace apenas cuatro años, y partiendo desde la más absoluta independencia, el grupo ha alcanzado los 800.000 seguidores en plataformas. En 2023 lanzaron su primer EP, Europa, aunque el punto de inflexión llegaría con su primer disco de estudio, Pelo de Foca (2025), con el que colgaron el cartel de ‘sold-out’ en todos los conciertos de su gira de salas del país, incluyendo siete fechas en la mítica Riviera de Madrid. Actualmente, los Ultraligera -formada por Gisme (voz), gran amante de la velocidad y que en su época fue corredor de enduro y entrenó en Catalunya con mitos del off-road como Jordi Arcarons o Miky Arpa, Coque (guitarra), Santi (bajo) y Martín (batería).

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Con la gira de presentación de ‘Lapsus’ su segundo álbum la banda tiene por delante más de 40 conciertos que los llevará a los principales festivales del país, consolidando de esta manera el éxito de una propuesta absolutamente adictiva e imparable.