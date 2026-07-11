Ruslana: “El directo lo considero un deporte”

Como buena amante de la vida isleña, entre sus numerosas aficiones encontramos el surf y las playas, el ‘skate’ o el pilates y no esconde su admiración por la espontaneidad que irradia Alysa Liu, la patinadora y campeona olímpica americana. Pasó hace poco por nuestras tierras, pero Ruslana volverá a actuar en la sala Razzmatazz de Barcelona el 17 de diciembre y rematará la presente gira tres días más tarde, concretamente el 20, en el Live Las Ventas de Madrid.

Ruslana, siempre empezamos con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Me compararía con la patinadora sobre hielo Alysa Liu que se proclamó campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina. Es muy joven y me atrae porque en redes se muestra tal y como es. Pese a la seriedad y la trascendencia de un trabajo tan exigente consigue dar una imagen muy divertida y creo que, siendo una deportista de élite y con la tensión que suponen su disciplina y entrenamientos, me cautiva por su naturalidad.

¿Por qué se ha ido al patinaje?

Nunca he patinado, pero pienso que en esta disciplina existe una parte artística y personal que va más allá de la técnica en la que puedes aportar tu punto personal.

¿Qué papel juega el deporte en su vida?

Muy importante. El ejercicio físico y el agotamiento es el directo, bailar, entrenar por y para eso. No practico una especialidad en concreto pero el directo lo es todo, se parece mucho al deporte y debes estar preparada para cualquier situación que se presente.

Momento de la charla con SPORT / GTS

¿Cómo prepara sus conciertos?

Vocalmente ensayo las canciones con la banda y voy a clases de canto que me ayudan a marcar las pautas. Es un trabajo exigente y lo que más necesito es coger carrerilla y fusionar el bailar con el cantar. Hay que moldear el diafragma, tener en cuenta el cardio, estirar bien y calentar antes de salir al escenario. El pilates me ayuda porque la energía del gimnasio me agobia bastante.

¿Qué deportes practica?

Como buena canaria me divierten el surf y la gimnasia. En las islas somos de la buena vibra y de estar siempre en las mismas playas con el ‘flow’ y la misma gente para echar el día. Y cuando sales del agua agarras tu ‘skate’.

Ha lanzado ‘Catarsis’ que define como una avalancha emocional.

Se trata de una avalancha de emociones y un cambio al que llegas por la filosofía en tu trayectoria. Una experimenta diferentes catarsis en su vida que van quebrando fases vitales. Son cambios a mejor porque aprendes a convivir con complicaciones y son una manera de seguir siendo tu pese a las dificultades. Hoy en día vivimos con tantos estímulos que nos hacen vivir disociados y debes deshacerte de lo que no te hace bien.

“El pilates es una disciplina que ayuda a relajarme porque el gimnasio siento que me agobia un poco” Ruslana

¿Tiene algún referente en el mundo del deporte que le marcase?

La atleta gallega Ana Peleteiro. Mas allá del deporte, en el que ella es muy buena, conecto por su discurso. Es bonito seguir el camino de los deportistas y aprender de su duro entrenamiento.

¿Cuál es su objetivo en la vida?

Ser yo misma y que por muchas catarsis que atraviese no perder mi esencia y disfrutar de la música alejada de los números. El éxito es disfrutar de lo que una hace y lo hago a diario.

¿Qué punto deportivo o de desgaste tiene escribir música?

La industria es una carrera de fondo en la que no puedes permitirte perder calidad, ni quedarte dos años callada. Crear como tal supone agotamiento mental. Fui a un ‘camp’ de composición de la mañana a la noche y hacer canciones te vacía porque das lo mejor de ti y te mantiene despierta pues tienes que llegar a los plazos y cumplir los objetivos sin perder calidad. A veces tienes que parar y si hay algo que no ves claro decir lo que piensas.

¿Qué le aportan las colaboraciones con otros artistas y de quién bebe artísticamente?

Son importantes, pero debes sentirlas y llevarte bien con la persona porque si solamente se basan en los números dejan de ser genuinas. ‘Catarsis’ no tiene colaboraciones porque sentía que tenía que encontrarme a mí misma. Me inspira gente como Rosalía pues sientes que todo lo que hace es fruto de su imaginación.

Lola Indigo es su madrina, ¿le ayudan sus consejos?

‘Mimi’ me inspira por la manera en cómo se muestra al mundo. Ella tenía la certeza de que valía para esto y sabía que poseía algo. Se fue a la gente de la industria y les dijo “aquí estoy” y es bonito. Me inspira mucho por su fuerza.

“El éxito pienso que es disfrutar de lo que una hace y yo lo hago cada día” Ruslana

¿Le ayudó pasar por la academia de O.T.?

Fue un racimo de fuertes emociones. Allí aprendes a romperte, a mostrarte tal y como eres, gestionarte, convivir y compartir, alegrarte por los demás y vivir como una familia. Te hace más fuerte y a largo plazo notas que fue una bonita experiencia que me aportó disciplina.

¿Cómo maneja las redes sociales?

De puertas hacia dentro hay que tener cuidado y dosificar lo bueno, aunque permiten mostrarte al público. Obsesionarte demasiado con ellas no es lo ideal.

¿Tiene alguna gesta histórica deportiva que le marcase?

Viví desde dentro los Juegos de París y vi cómo trabajaban los deportistas de élite. Admiro la capacidad de concentración que comparten ambos mundos, pero la presión de los atletas es enorme porque en pocos segundos se van años de entrenamiento.

¿Cómo ve la industria musical?

Algo acelerada. Hay mucha gente haciendo música con buenas ideas y cuando ves que otro las materializa antes que tú esto se convierte en una carrera de fondo. Mi idea es que los fans acojan las cosas que escribo con un mensaje mío, pero no quiero marcarles el camino y deseo que fluyan.

Vuelve a Barcelona a finales de año y cierra la gira en Madrid.

Aquí me tratan genial porque siento que hay unas energías especiales y la ‘Razz’ es acogedora y suena muy bien. Cuando miro hacia atrás no me hubiese imaginado agotar las entradas en salas por lo que estoy muy agradecida al público.

La última, ¿qué sonaba en el coche de sus padres?

Principalmente recuerdo que sonaban Michael Jackson, Queen y The Beatles.