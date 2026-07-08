Xavi Abat, abogado: "A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas en carretera"

Los conductores y ciclistas van a tener que adaptarse a una serie de modificaciones en el Reglamento General de Circulación que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. Así lo ha recordado el abogado Xavi Abat, quien ha querido aclarar algunos de los mensajes que han circulado en las últimas semanas sobre la reforma.

Según explica el experto, uno de los titulares más sonados asegura que "ya no se podrá adelantar a los ciclistas", pero se trata de una interpretación que no es correcta.

"A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas", señala Abat, subrayando que el adelantamiento seguirá siendo posible siempre que se respeten las nuevas condiciones establecidas por la normativa.

Entre los cambios más relevantes figura la obligación de extremar la precaución durante la maniobra. Los conductores deben adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía y cumplir con las nuevas exigencias destinadas a reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la carretera.

Ciclistas en las carreteras / Sport.es

La reforma también incorpora novedades relacionadas con el uso del casco y con la circulación de las bicicletas en entornos urbanos. El objetivo de estas medidas es favorecer una convivencia más segura entre vehículos a motor y ciclistas, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la protección de quienes se desplazan sobre dos ruedas.

El abogado recuerda que estos cambios afectarán a millones de personas, tanto a quienes utilizan el coche en sus desplazamientos diarios como a quienes se mueven en bicicleta por ciudad o carretera.

Por ello, considera recomendable conocer las nuevas obligaciones antes de su entrada en vigor para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a una circulación más segura.

Para Xavi Abat, comprender el contenido de la norma resulta tan importante como cumplirla. En su opinión, una correcta información sobre las novedades legislativas permitirá que conductores y ciclistas compartan la vía con mayor seguridad y con menos conflictos una vez las nuevas reglas comiencen a aplicarse.