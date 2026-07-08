Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialAlexia PutellasHamza AbdelkarimPartidos Mundial hoyDjokovic - SinnerLamine YamalRossi MárquezMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEtapa 6 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneDani OlmoGesto entrenador EgiptoMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

ABOGADOS

Xavi Abat, abogado: "A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas en carretera"

¿Qué debes tener en cuenta a partir de ahora al adelantar a ciclistas?

Panel luminoso móvil para alertar de la presencia de ciclistas en la carretera

Panel luminoso móvil para alertar de la presencia de ciclistas en la carretera / ACN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

Los conductores y ciclistas van a tener que adaptarse a una serie de modificaciones en el Reglamento General de Circulación que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre. Así lo ha recordado el abogado Xavi Abat, quien ha querido aclarar algunos de los mensajes que han circulado en las últimas semanas sobre la reforma.

Según explica el experto, uno de los titulares más sonados asegura que "ya no se podrá adelantar a los ciclistas", pero se trata de una interpretación que no es correcta.

"A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas", señala Abat, subrayando que el adelantamiento seguirá siendo posible siempre que se respeten las nuevas condiciones establecidas por la normativa.

Entre los cambios más relevantes figura la obligación de extremar la precaución durante la maniobra. Los conductores deben adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía y cumplir con las nuevas exigencias destinadas a reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la carretera.

Ciclistas en las carreteras

Ciclistas en las carreteras / Sport.es

La reforma también incorpora novedades relacionadas con el uso del casco y con la circulación de las bicicletas en entornos urbanos. El objetivo de estas medidas es favorecer una convivencia más segura entre vehículos a motor y ciclistas, reduciendo el riesgo de accidentes y mejorando la protección de quienes se desplazan sobre dos ruedas.

El abogado recuerda que estos cambios afectarán a millones de personas, tanto a quienes utilizan el coche en sus desplazamientos diarios como a quienes se mueven en bicicleta por ciudad o carretera.

Por ello, considera recomendable conocer las nuevas obligaciones antes de su entrada en vigor para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a una circulación más segura.

Noticias relacionadas y más

Para Xavi Abat, comprender el contenido de la norma resulta tan importante como cumplirla. En su opinión, una correcta información sobre las novedades legislativas permitirá que conductores y ciclistas compartan la vía con mayor seguridad y con menos conflictos una vez las nuevas reglas comiencen a aplicarse.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ilia Topuria, antes de su derrota ante Justin Gaethje: 'Lo único que sé es que todo lo que me va a pasar de aquí en adelante va a ser maravilloso
  2. Irene, camionera: 'Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas
  3. De rostro habitual de Telecinco a verse arruinada y viviendo de okupa: 'Necesito que me ayuden
  4. Manuel: 'Vivo en la calle teniendo un trabajo. Prefiero dormir en la calle y poder comer que estar en una habitación y no hacerlo
  5. Asesinan a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada
  6. Entrará en vigor: Catalunya ofrece una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas dependientes que esperan su prestación
  7. Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines
  8. Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: 'Yo insistí en seguir un Tour desde dentro

"A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas en carretera"

"A partir del 1 de octubre, cambian las normas de circulación y la manera de adelantar a los ciclistas en carretera"

El rincón más barato para vivir como jubilado está en el norte de España: "Una vida de lujo"

El rincón más barato para vivir como jubilado está en el norte de España: "Una vida de lujo"

Abogados y expertos en Seguridad Social coinciden: "Si eres autónomo, el alta médica no siempre significa que tengas que volver a trabajar"

Abogados y expertos en Seguridad Social coinciden: "Si eres autónomo, el alta médica no siempre significa que tengas que volver a trabajar"

Jorge Fernández (53 años): "Cada día voy a entrenar a las 7 de la mañana a hacer unas pesas durante 45 minutos o 1 hora antes de ir a grabar. A eso de las 11:30 rompo el ayuno"

Jorge Fernández (53 años): "Cada día voy a entrenar a las 7 de la mañana a hacer unas pesas durante 45 minutos o 1 hora antes de ir a grabar. A eso de las 11:30 rompo el ayuno"

La aplaudida reflexión de Rafa Nadal: "Aunque la derrota sea segura y todo parezca imposible, lo más importante es no abandonarse"

La aplaudida reflexión de Rafa Nadal: "Aunque la derrota sea segura y todo parezca imposible, lo más importante es no abandonarse"

Precio de la luz para mañana, jueves 9 de julio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, jueves 9 de julio: las horas más baratas y más caras

Álvaro Arbeloa: "Desayunar con mis hijos es innegociable"

Álvaro Arbeloa: "Desayunar con mis hijos es innegociable"

Marine Le Pen tratará de presentarse a las próximas elecciones presidenciales

Marine Le Pen tratará de presentarse a las próximas elecciones presidenciales