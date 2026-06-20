“Los ‘colchoneros’ vivimos siempre con un nudo en el corazón”

El cantante andaluz presenta nuevo disco que lleva por título ‘Baro Drom’ (Éxodo) poniendo la guinda a una carrera profesional extensa y reconocida gracias, en gran parte, al mítico grupo Ketama que arrasó en nuestro país. Con las nuevas canciones, el artista pretende rendir un homenaje al pueblo gitano que durante siglos ha vivido "en movimiento". Antonio Carmona conversó con SPORT para hablar de su trayectoria, de su querido Atlético de Madrid y de lo mucho que le aporta la práctica del deporte en su intenso día a día.

Antonio, siempre empezamos este ciclo de entrevistas sonoras con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra?

Mi momento actual es seguir caminando porque me llaman el ‘Forrest Gump’ del flamenco. Me encanta andar y es la filosofía de vida a mis 61 años. Tengo la idea de seguir trabajando con inquietud, sacando discos, conociendo gente, pero andando y nunca ‘desandando’. Siempre me he tirado al vacío y me gusta construir mirando y agarrando todo aquello que me inquieta musicalmente para ser lo que soy. En mi nuevo trabajo 'Baro Drom' he probado cosas nuevas y me he mezcado con gente como que posee estilos diferentes a mí. El disco recoge destellos de jazz, ecos africanos, ritmos latinos e, incluso, del rap francés en el tema ‘La paz’, quizás el más sorprendente de todos los cortes y del que me siento muy orgulloso.

Y, además, cuenta con una carrera dilatada y un reconocimiento global.

Me gusta ser útil y estoy orgulloso de todo lo que he logrado en el pasado. Artistas del mundo quieren conectar conmigo y gente de otras culturas se me acercan porque soy flamenco y este me gusta en su estado puro, pero mi música no es flamenca: es una bandera de colores y me adapto musicalmente a cualquier estilo. Me considero un buen comodín pues siempre estoy ahí. Cada día compongo sean vivencias, del clima o cualquier cosa. A veces me sale una mierda, pero me obligo a componer a diario.

¿Qué es el flamenco?

Una manera de vivir, un lenguaje universal. Nací mientras mi padre, Juan Habichuela, tocaba en Washington para los Kennedy. Mi madre le mandó una foto mía y se asustó de lo feo que era (risas). El flamenco antes era más conocido fuera y la gente lo amaba en Japón, Bélgica o Francia y en España ya tiene el sitio que merecía.

La ‘cantaora’ Ángeles Toledano dijo que el flamenco se ha quitado los miedos.

Estoy de acuerdo. Cuando creamos Ketama nos tocó quitarle las arrugas porque estaba algo ‘apartao’. Le pusimos guitarras eléctricas, cantamos con Antonio Vega, Antonio Flores y conseguimos refrescar la cultura flamenca porque, antes, los flamencos, estaban encerrados en un cuarto y hace poco que se han subido a los escenarios.

“El deporte lo es todo, corro, nado, camino por la montaña y juego a tenis, aunque reconozco que soy un ‘matao’” Antonio Carmona

¿Qué supuso formar parte del icónico grupo Ketama?

Ketama era sabiduría, frescura, novedad, transgresión. Disfruté mucho de todo lo que significó esa etapa.

¿Es importante es el deporte en su día a día?

Lo es absolutamente todo. Con la promoción del disco estos días me resiento un poco porque no puedo hacer el deporte que hago habitualmente, pero tres días por semana voy a natación y el resto corro o ando por la Casa de Campo. Me gusta perderme por el monte pues es clave tener la cabeza limpia. Si la noche antes sales a cenar y tomas unos vinos al día siguiente toca sudarlos.

¿Qué le aportan la natación y el ‘running’?

Voy a la piscina con mis auriculares puestos y me meto en el agua una hora a escuchar música, escucharme a mí mismo y reflexionar. Es un momento fundamental comparable al que hace yoga o lee la Biblia. Correr es diferente y a mi edad vigilo los baches. Me gusta el tenis y lo sigo, aunque soy un ‘matao’.

¿Tiene algún referente deportivo que le haya marcado?

Mi primer sueldo lo gané en un homenaje a Roberto Rodríguez ‘Rodri’, portero del Atlético en los 60, y lo recordaré toda la vida. Si tengo que decirte un mito es el portero Miguel Reina porque mis padres me regalaron su indumentaria cuando era pequeño.

¿Sus padres querían que fuese portero?

¡Qué va! Si yo no paraba ni a los taxis… Mi padre era del Real Madrid así que imagínate como eran las comidas en casa. Como mi hermano y yo somos del Atlético se podía hablar de todo, pero cuando se tocaba el fútbol mi padre enloquecía, le daba patadas a la mesa y el potaje salía volando a lo ‘Matrix’.

¿Cómo nació su pasión por el Atlético?

Me hice ‘colchonero’ por cosas de familia. Y es que nunca veía a mi padre dado que siempre estaba de gira. Pasaba mucho tiempo con mi tío José que me llevaba al Vicente Calderón. Hice el himno con Joaquín Sabina y no hay equipo que te dé más subidones y, a su vez, más te irrite. En momentos cruciales se vienen abajo y quedamos segundos o terceros y vives con un nudo en el corazón, pero es lo que amo de este club.

Esta temporada eliminaron en la Copa y la Champions a todo un Barça campeón de Liga.

¡Y no ganamos nada! ¿Lo ves? No me hizo ilusión eliminar al Barça porque me cae bien y puestos a escoger prefería cargarme al Madrid. Soy muy amigo de Manel Estiarte porque ganaron el oro en waterpolo y se motivaban con ‘No estamos locos’. Y me comparaban con Frank Rijkaard por ‘fumetas’, aunque hace ya 30 años que no me fumo un porro, ¿sabes?. Lo mejor siempre se lo llevan Barça y Madrid y merecemos ganar algo de vez en cuando, ¿no?

Dele pues algún consejo al ‘Cholo’.

Simeone pone muy nervioso y debe tener más paciencia. Yo nunca saldría a cantar a un escenario tan crispado.

¿Tiene algún momento deportivo grabado en la memoria?

El doblete del Atlético en la temporada 95-96 fue lo máximo. La celebración fue una gran fiesta y subimos al escenario Rosendo, Azúcar Moreno y Sabina. Es un club con carácter luchador y ligado al arte y ya nos van llegando cantantes jóvenes como Dani Martín o Dani Férnandez. En el estadio me encuentro a muchos actores y artistas.

¿Cómo analiza el momento de la industria musical?

El cambio ha sido alucinante. Yo era el rey de las gasolineras gracias a los casetes y ahora, ¿dónde están los discos? Con las plataformas todo cambió para bien y para mal. Las plataformas te dan a conocer mundialmente, pero que debamos meterles nuestro arte y recibir tan poco a cambio no está equilibrado. Si no existiera el directo no aguantaríamos.

¿Qué sonaba en el coche de sus padres?

Estilos muy variados como Marifé de Triana, Los Amaya, Paco de Lucía, Camarón de la Isla. Mi padre era muy versátil y de sus viajes por el mundo se traía a Frank Sinatra o música latina, de ahí la mezcla que atesoro.