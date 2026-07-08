La aplaudida reflexión de Rafa Nadal: "Aunque la derrota sea segura y todo parezca imposible, lo más importante es no abandonarse"

Rafa Nadal consta como uno de los deportistas más importantes en la historia de España. Algo que no solo se debe a todos los campeonatos y trofeos que tiene en su caché como tenista, sino por una mentalidad que ha caracterizado tanto su manera de jugar como su forma de ser fuera de la pista.

En este sentido, podría decirse que Rafa Nadal es uno de esos extenistas que nunca se rindió ante la adversidad; aunque llama la atención la última reflexión que ha lanzado a través de redes sociales. Sobre todo, porque cambia la visión que muchos tendrán sobre su método de entender el tenis.

Rafa Nadal empezaba aclarando que siempre ha jugado sus partidos de manera realista, poniendo de ejemplo aquellos partidos en los que iba perdiendo por dos sets a cero. Y es que, en aquellos momentos, el tenista no se imponía el pensamiento irracional de que fuera a ganar sí o sí.

Al contrario de lo que muchos pensarían, la mentalidad de Rafa Nadal no pasaba por esa estructura optimista del deporte que roza lo tóxico en muchos aspectos. En su lugar, el deportista asegura que se tomaba esos partidos como si fuera un entrenamiento más.

¨Eso al final te lleva otra vez al estado de de entrenamiento inicial: tu vas a entrenar cada día con la mentalidad de dar tu máximo. Hay veces que este es el 100%, pero hay otras en las que es el 80%¨, comentaba el deportista para defender que lo importante es entender cuál es tu rendimiento máximo en cada partido e intentar llegar a él.

De esta manera, el tenista asegura que en esos partidos no se conformaba con menos. De hecho, ser realista le ayudaba a concentrarse en los golpes de tal forma que no intercedieran pensamientos pesimistas en su juego. De hecho, Rafa defiende que esto es algo que debería extrapolarse a la vida cotidiana.

¨Si vas con esta mentalidad a diario, tu cabeza estará preparada para la frustración, para tolerar y aceptar la dificultad. Aunque el partido esté imposible y la derrota sea segura, lo más importante es no abandonarme¨, aseguraba el exdeportista de élite.

Con esto último, Rafa Nadal revela un matiz importante sobre su mentalidad de dar el máximo: es importante confiar en nuestras propias capacidades, pero también conocernos con tal de saber hasta dónde podemos llegar en cada momento y así rendir de forma más eficiente en todo lo que hagamos.