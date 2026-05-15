Iker Ruiz: "Lo de Xabi Alonso me pareció de un club que está completamente descontrolado"

Quizás unos cuántos conozcan a Iker Ruíz del Barco por su nombre, otros varios más apostaría a que reconocen antes su nombre de usuario ‘@elefutbol’, aunque varios millones de personas lo reconocerían por su voz y sus narraciones “poéticas” como le han dicho varias veces.

‘Un partido dura 90 minutos. Lo que sientes, toda una vida’. Podría ser el lema de algún túnel de vestuario, pero es la frase que acompaña al libro ‘Sentir los colores’. Un recopilatorio de historias y personajes del mundo del fútbol ordenado por colores, como si el autor nos cediese un sentido sinestésico. Zidane es rojo, Juninho Pernambucano es blanco y Garrincha es verde.

Para entender ‘Sentir los colores’, ¿cómo surge esta idea de relacionar los colores con los jugadores?

Para este segundo libro dije, voy a seleccionar las historias simplemente por emociones. Quizás también porque para mí los colores, cuando hablamos de fútbol, yo siempre he pensado en los colores no tanto como rojo Bayern de Múnich o rojo Athletic Club de Bilbao. Siempre lo he asimilado mucho a las emociones. El rojo de la pasión desmedida, el azul de la nostalgia, el negro del fraude, de la corrupción.

¿Cuáles son los primeros jugadores que se te vinieron a la cabeza con la idea? ¿O pensaste antes en colores y entidades?

Cuando un niño está viendo algo por televisión, se queda petrificado y dice, yo quiero ser esto de mayor. Pues a mí me pasó con Zidane, con la famosa volea de Glasgow en 2002. Dije, “guau, increíble, este va a ser mi modelo a seguir, este va a ser mi ídolo”. Entonces yo me fijaba muchísimo en Zidane y era un tipo elegante, un ‘gentleman’, que a día de hoy viendo todas las noticias que salen del Real Madrid, las peleas y que parece más ‘pressing catch’ que otra cosa. Veías a Zidane y era un ‘gentleman’, un tipo tremendo, una planta increíble, respetuoso, amable, elegante. Y de repente llega el año 2006, final del Mundial, último partido de su carrera, y se marcha de la peor forma posible, tío. Pegándole un cabezazo a Materazzi, claro, tú que eres un niño fan a tope de Zidane, tanto de Zidane futbolista como de Zidane persona, por lo que lees, por lo que ves en vídeos, etc. De repente te quedas impactado. Tampoco voy a decir que se me cayó un dios ni se me cayó un mito en ese momento, pero sí que me di cuenta que los dioses o los mitos también son frágiles. Son humanos, en definitiva.

Zidane y el cabezazo a Materazzi en el Mundial 2006 / A9999 DB WDR

Y entonces, una de las primeras cosas que me acordé al escribir este libro es que Zidane iba en el color rojo. Esa historia, quería contar esa historia de Zidane, de cómo me quedé petrificado al ver a Zidane pegándole un cabezazo a Materazzi, y sabía que esa historia iba en el color rojo, porque para mí fue un ejemplo de la pasión del fútbol, de la rabia completamente incontrolada. Ese es el primer jugador en el que yo pensé como ejemplo de cómo clasificar el libro es esto.

¿Y hay algún color que fuese mucho más fácil u otro que fuese mucho más difícil de rellenar?

Fíjate, yo creo que el azul. El azul, que para mí es un poco el azul de la nostalgia, del pasado. Creo que además está muy de moda, la nostalgia está muy de moda. Hay una palabra en portugués que es ‘saudade', que es un poco el echar de menos la felicidad, todos esos sentimientos que están de moda. Para mí ha sido muy sencillo rellenar ese color. También el negro, quizás sacar historias de corrupción, de la cara más negra del fútbol es triste, pero vivimos en un mundo muy sensacionalista y todas esas cosas casi que venden más que las noticias positivas. Fíjate, te diría que el amarillo, el color un poco de lo diferente, de lo positivo, es el que más me ha costado rellenar, macho.

"Quizás lo pondría en algún color que me diese pie a interpretarlo como injusticia y sería lo de Xabi Alonso"

Lo quería relacionar con El Clásico, pero el Real Madrid me ha hecho mucha presión con los sucesos que están pasando ahora. Si tuvieses que publicar el libro de aquí a dos, tres semanas, ¿alguna de estas historias o algún jugador del Real Madrid esta temporada aparecería en el libro?

Quizás lo pondría en algún color que me diese pie a interpretarlo como injusticia y sería lo de Xabi Alonso. A mí lo de Xabi Alonso me pareció de un club que está completamente descontrolado. Por lo demás, es que creo que en la presente temporada del Real Madrid creo que no ha aportado nada positivo. Quizás la única imagen es el gol de Arda Güler, que es el récord, al final es el gol más lejano de la historia de la liga, si no me equivoco, empatado con otro jugador del Numancia, pero bueno, que rompió ese récord o al menos lo igualó. Sería como una especie de capítulo bonito para rememorar ese gol, pero el resto no hay por dónde cogerlo, macho. Es una desgracia.

Florentino Perez y Xabi Alonso el día de su presentación / EFE

¿Cómo relacionas tu trabajo escribiendo con los formatos virales que haces? Es decir, ¿ese puente se te ha hecho natural?

A mí me encanta escribir, yo llevo escribiendo desde hace muchos años, llevo haciendo vídeos, el vídeo de Roberto Baggio en abril de 2023, que fue el primero así un poco diferente, pues era yo delante de un documento y escribiendo lo que yo sentía, algo así un poco quizás poetizando más el fútbol. Y dije, pues mira, si algo puedo hacer yo o si yo le puedo dejar un producto a mi audiencia es un libro, que yo creo que casa muy bien con el trabajo que vengo haciendo. Al final a mí me gusta mucho eso de llenar el fútbol de literatura, como quien dice, ¿no? Luego tengo que escuchar por ahí que soy ‘el poeta del fútbol’ y a mí la palabra poeta me parece demasiado grande.

Igual hay una comparación con Jorge Valdano también, ¿eh?

Sí, sí, bueno, para mí el verdadero poeta del fútbol fue Eduardo Galeano, que es uno de mis periodistas referentes, pero por eso cuando leo yo lo del poeta del fútbol digo, no, no, poeta tampoco, yo soy un chaval que escribe un poco y le gusta a la gente lo que escribe y ya está. Y dije, bueno, pues un libro.

Eduardo Galeano, cuando fue galardonado / J. Monfort

¿Y cuál crees que fuera clave para hacerte hueco en el panorama?

Ir un poco a contracorriente. Volviendo al vídeo de Roberto Baggio, cuando yo lo publiqué, entonces en TikTok los gurús de TikTok te decían que los vídeos tenían que durar 30 segundos, que tenían que ser súper rápidos, con una música dinámica, con una locución dinámica, rápida, y de repente aparece un tío con una voz así profunda, lo ocultando muy tranquilo, con una música muy tranquila, con un vídeo que duraba dos minutos. O sea, era un poco la antítesis de lo que se hacía en TikTok y yo creo que quizás el romper esos moldes fue un poco lo que a mí me hizo un hueco en el panorama.

¿Tú sin TikTok no hubieses llegado a donde estás ahora? ¿Hubieses llegado de otra manera?

Hombre, yo tengo claro que a mí TikTok me ha dado todo, yo creo. Al final una plataforma en la que el usuario no te tiene que ir a buscar, sino que te encuentra directamente, que esa es la gran diferencia con YouTube, pues potencia mucho que gente desconocida pueda volverse conocida de la noche a la mañana. O sea, el boom de los influencers viene a raíz del boom de TikTok, de la pandemia. Pues igual, si había 50 influencers que vivían de ello en España, post-pandemia igual hay más de 200. O sea, para mí TikTok, yo lo veo sin problema, vaya, que luego dentro del gremio parece que el ‘TikToker’, eres como que eres menos que un youtuber o que un streamer. A mí me parece que todo lo que sea entretenimiento, o sea, creo que es igual de legítimo, vaya. Entonces, yo no tengo ningún problema en decir que a mí TikTok me ha dado mucho de lo que soy yo ahora. Para mí TikTok ha sido súper importante y probablemente no estaría aquí sin TikTok, ya te lo digo.

¿Por qué Iker Ruiz, o por qué un Iker Ruiz, no trabaja actualmente en un medio de comunicación?

Pues mira, yo ya trabajé dos años, casi dos años en un medio de comunicación, en ‘La Sexta’. La verdad que me gustaba, tío, me gustaba mucho. Lo que pasa es que uno, cuando sale de la facultad de periodismo, con el sueño de ser periodista deportivo, creo que hay un error, y es el pensar que ser periodista deportivo es coger, ir todos los fines de semana a un estadio, hacer cobertura, seguir a un equipo muy de cerca. Y es muy probable que tu papel, siendo un periodista joven, un becario, como quien dice, sea el llegar a una redacción, el que tú vendes temas, pero los temas chulos, el que va al Bernabéu, el que va al Metropolitano, el que va a Vallecas, pues muchas veces lo hacen periodistas que llevan ya 20 años ahí, y a ti simplemente te envían el material que han grabado, y tú lo montas, lo editas, o haces lo que tengas que hacer con ello. Y al final, a mí me daba la sensación, al menos en televisión, sé que en radio es un poco distinto, en prensa escrita también es un poco distinto, pero yo era un poco, pues, un oficinista, que trabajaba, en vez de con un Excel, con información. Y con vídeos, y con audios, y mi labor era montarlo.

Iker Ruíz La Sexta / Redes sociales Iker Ruíz

En 2023, cuando empiezo a hacerme un poco conocido con redes, yo estaba trabajando en los medios de comunicación y empiezo a ganar notoriedad, empiezo a ganar seguidores, las marcas me empiezan a invitar a vivir experiencias, a viajar por fútbol, y, esto sí que era lo que yo soñaba cuando pensaba en ser periodista deportivo. A mí las redes sociales me dan una libertad que los medios de comunicación no te dan. Sí que es cierto que valoras tu libertad de decir, si a mí me apetece hablar sobre un gol de la Liga Marroquí, pues lo hago, pero tú igual le ibas con eso a tu editor y te decía, a ver, a quién le importa un gol de la liga marroquí, es muy espectacular o no, entonces yo esa libertad la valoro mucho, la valoro mucho.

¿Crees que los medios de comunicación han subestimado estos temas que realmente son interesantes y que, por no haberlos mostrado bien, no están?

Las historias pequeñas uno las descubre por los medios de comunicación, la mayoría de veces, ese es el error, el pensar que un creador en su casa, de Sestao, puede coger y te puede hablar de algo que ha pasado en la liga de Marruecos porque lo sabe de primera mano, no, lo sabe porque ha habido un medio de comunicación que ha hecho un trabajo con esa información y se lo ha mostrado al mundo, otra cosa es que se muestre como una historia muy potente, que la muestre en portada. Entonces tu labor es encontrarla.

Desde hace 6 años ya cuando acabé la carrera, diariamente hago un ejercicio. Tengo en la barra de favoritos todo archivado por carpetas, tengo una carpeta de Europa, donde veo los principales medios de comunicación deportivos de Europa, África, Asia, los tengo ordenados por países y me voy metiendo y diariamente en 20 minutos mientras desayuno pues voy revisando y voy mirando a ver cosas de actualidad deportiva en muchos países del mundo y de repente te topas con una historia, con una imagen, con algo que dices, “joder, esto está de puta madre, esto merece la pena contarlo” y ese es mi método de trabajo, pero esto es todo gracias a los medios de comunicación, que parece que les estamos demonizando, que no trabajan, que no dan visibilidad y tal, o sea, yo todo lo descubro por los medios de comunicación, vaya, yo no me voy a Zanzíbar, a descubrir la historia de un equipo que… No, eso lo ha hecho un periodista y ese trabajo, hay que reconocerlo.