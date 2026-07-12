Jordi Gil

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Laporta se vuelca con los azulgranas antes de la semifinal entre España y Francia

Joan Laporta ya está en Dallas para apoyar a los internacionales del FC Barcelona que disputan las semifinales del Mundial. El presidente azulgrana mostró su respaldo a la selección española frente a Francia y destacó el gran torneo que están firmando futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo o Ferran Torres. Además, elogió el rendimiento de Messi con Argentina y reiteró la confianza del club en Raphinha de cara a la próxima temporada.