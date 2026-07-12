Secciones

Es noticia
Mikel MerinoSekulic Barça BasketPretemporada BarçaDecoSinner - ZverevGrand Slams Alcaraz SinnerDinero Sinner WimbledonInduráinEtapa 10 Tour de FranciaClasificación Tour de Francia hoyTour de FranciaMundial 2026 hoyAdeyemiLeo MessiAlcarazReal MadridCuadro MundialJoan PradellsRafa NadalEncierro San FermínBernatCuándo juega España FranciaFinal Mundial 2026Calendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaNoticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialOutdoorGraviteo
instagramlinkedin
Laporta se vuelca con los azulgranas antes de la semifinal entre España y Francia

Laporta se vuelca con los azulgranas antes de la semifinal entre España y Francia

Jordi Gil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laporta se vuelca con los azulgranas antes de la semifinal entre España y Francia

Jordi Gil

RRSS WhatsAppCopiar URL

Joan Laporta ya está en Dallas para apoyar a los internacionales del FC Barcelona que disputan las semifinales del Mundial. El presidente azulgrana mostró su respaldo a la selección española frente a Francia y destacó el gran torneo que están firmando futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo o Ferran Torres. Además, elogió el rendimiento de Messi con Argentina y reiteró la confianza del club en Raphinha de cara a la próxima temporada.

TEMAS