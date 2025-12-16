Nico Williams tira de talonario para comprar su nueva casa en el 'Beverly Hills de Marbella': Vecino de la mansión más cara de España

Nico Williams fue el nombre del verano por segundo año consecutivo tanto en Barcelona, como en Bilbao, pero finalmente el proyecto del Athletic Club terminó convenciéndole para que no abandonara San Mamés y firmó su renovación hasta junio de 2035.

En lo que parece no tener tantas dudas es en la elección de la Costa del Sol como su lugar favorito de España para veranear y se le ha podido ver en más de una ocasión por Málaga o Marbella disfrutando del clima y buena compañía.

El delantero del Athletic Nico Williams, durante un partido de LaLiga. / Ana Escobar / EFE

Por eso, ahora ha decidido adquirir una casa en la zona, como ya han hecho en el pasado otros deportistas de la talla de Novak Djokovic, por la que fue multado a principios de año, entre otros.

Situada en la exclusiva urbanización de Sierra Blanca, en la montaña de La Concha, conocida como el 'Beverly Hills de Marbella', se encuentra a pocos metros de la casa más cara de todo el país, Villa Bellagio, en la Milla de Oro, con un precio superior a los 70 millones de euros.

Villa Bellagio es la casa más cara de España, con un valor de más de 70 millones de euros. / Engel & Völkers Marbella Golden Mile

Aunque en el caso de la nueva adquisición de Nico no se conoce cuánto ha tenido que desembolsar el extremo vasco, está claro que no habrá sido poco dinero ya que la casa forma parte de la primera colección de casas de la marca Fendi llamada 'Epic Marbella', con acabados de lujo y elementos de máxima calidad.

Lo que sí que se sabe es que la superficie sobre la que está construida la casa es de 9.000 metros cuadrados y uno puede orientarse en cuanto al precio si se tiene en cuenta que algunas propiedades vecinas llegan a los 3,5 millones de euros.

Interior de una de las casas del vecindario donde se ha comprado la suya Nico Williams. / Idealista

No existen imágenes de dentro del hogar del pequeño de los Williams, pero cuenta con todos lo esperable en una casa de este tipo, con piscina, gimnasio y spa, además de contar con unas espectaculares vistas al Mediterráneo y a la montaña.

Lo que sí que se sabe es que la zona residencial cuenta con unos espacios comunes para todos los vecinos, como un club social exclusivo donde podrá compartir rato con otros afortunados económicamente hablando siempre que quiera.