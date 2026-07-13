Lamine y Mbappé: El clásico de la nueva era

Hace tiempo que Mbappé y Lamine se miran de reojo. Cuando el francés ganó el Mundial de Rusia en 2018, Lamine tenía solo 11 años y era un niño más viendo a sus ídolos en la tele.

Entonces era solo un sueño casi irreal, una idea que aún resuena hoy que cumple 19: "Si no estuviera en el Mundial, estaría sentado en un banco de mi barrio con mis amigos, pensando qué iba a ser de mí".

Entre aquel Lamine y el de hoy hay un universo entero, pero un hilo conductor: un temperamento que le juega a favor para competir en la élite. "Más que tener confianza, lo que no hay que tener es inseguridades. Es que no soy una persona que piense mucho las cosas, tipo: "¿Qué está pasando aquí?", recordaba hace unos días en El Mundo.

Mbappé, otro futbolista con un carácter especial, no tardó en darse cuenta de que Lamine es especial. El francés comprobó in situ en la última Eurocopa que Lamine es de esos jugadores que, cuanto más temible es el rival, más grande se hace.

Lamine respondió a Rabiot con un golazo marca de la casa: una parábola histórica que siguió Mbappé con la mirada en unas semifinales y con solo 16 años.

Dos estrellas en el foco

Mbappé llegó a la Euro como campeón del mundo y Lamine salió de ella como el jugador que había destronado a Francia. Tras el encuentro Kylian reconoció el impacto de Lamine ("hay que darle crédito a lo que ha logrado") y le pidió la camiseta.

Han pasado ya dos años de aquello y los dos futbolistas se conocen más tras muchos enfrentamientos entre Barça y Madrid. Mbappé ha marcado más goles en estos Clásicos (7) que Lamine (3), pero el Barça se ha impuesto en cinco de seis.

En clave selección, Lamine ha vencido a Mbappé en las semifinales de la Eurocopa y la Nations League, con tres goles en esos duelos (uno en 2024 y dos en 2025) por uno del francés.

"Sin duda, es la Francia que tiene más potencial"

España y Francia vuelven a encontrarse en semifinales pero en circunstancias distintas. Hay unanimidad en señalar a los bleus como grandes favoritos y Mbappé ha sido hasta ahora más dominante que Mbappé en el campeonato.

Deschamps lleva reivindicando su figura desde el comienzo del Mundial. "Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca”.

El francés suma ocho goles en este campeonato, 20 entre todas sus participaciones en los Mundiales. El delantero está liderando a una Francia arrolladora con futbolistas como Dembélé, Olisé, Doué o Barcola que atropellan a los defensas.

"Yo fui campeón del mundo y subcampeón, y este equipo aún no lo ha logrado. No es si es el más fuerte. Pero, sin duda, es la Francia que tiene más potencial. Hay mucha calidad en este equipo; nos permite soñar. Pero, hasta que se demuestre lo contrario, todavía no ha ganado nada”, señaló tras eliminar a Marruecos.

El martes se medirá a un Lamine que hoy cumple 19 años. Los mismos que él tenía cuando logró el Mundial de Rusia. En los últimos años los dos se han posicionado como los grandes aspirantes a emular rivalidades históricas como la que aún protagonizan Messi y Cristiano.

Noticias relacionadas

Lamine, que insiste que se puede salir del barrio pero el barrio no sale de ti, se siente cómodo con el pique clásico con Francia. "Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros".