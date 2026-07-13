El gol anulado más polémico de la historia de los Mundiales

Pocas polémicas en la historia de los Mundiales resultan tan difíciles de explicar como la que protagonizó el árbitro galés Clive Thomas durante el encuentro entre Brasil y Suecia en la Copa del Mundo de Argentina 1978. Aquel torneo se disputó en un contexto especialmente delicado. Argentina vivía bajo la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, un periodo marcado por la represión política, las desapariciones forzadas y las denuncias internacionales por violaciones de los derechos humanos. Pese a ese escenario, el país organizó el campeonato y utilizó el torneo como una importante herramienta de proyección internacional.

Dentro de ese contexto se disputó el encuentro entre Brasil y Suecia, correspondiente a la fase inicial del torneo. El marcador reflejaba un empate 1-1 con goles de Sjoberg por el lado sueco y Reinaldo para la 'Canarinha' cuando el choque se acercaba a su conclusión. Brasil buscaba con insistencia el tanto de la victoria y dispuso de una última oportunidad en forma de saque de esquina.

La jugada parecía destinada a convertirse en un desenlace perfecto para la selección brasileña. Dirceu ejecutó el córner desde la banda derecha y el balón encontró la cabeza de Zico, que remató con precisión al fondo de la red. Los jugadores brasileños celebraron el tanto convencidos de que habían logrado la victoria en el último instante.

Sin embargo, Clive Thomas tomó una decisión inesperada. Justo cuando el balón viajaba hacia la portería, el colegiado señaló el final del encuentro. Según su interpretación, el tiempo reglamentario ya había concluido antes de que el remate de Zico se produjera, por lo que el gol no podía subir al marcador.

La explicación ofrecida por el árbitro generó una enorme controversia. Thomas sostuvo que el partido había terminado en el momento exacto en que se desarrollaba la acción y que su silbato únicamente formalizó una decisión que ya había tomado. Para los futbolistas brasileños, aquella interpretación resultaba incomprensible. Las protestas fueron inmediatas, pero el árbitro se mantuvo firme y el resultado quedó fijado en empate.

La acción pasó rápidamente a formar parte de la historia de los Mundiales. Muchos aficionados y analistas consideraron que el gol debía haber sido concedido, mientras que otros defendieron que el reglamento otorgaba al árbitro la potestad absoluta para señalar el final del partido cuando lo estimara oportuno.

Aquel empate terminó teniendo relevancia en el desarrollo posterior del campeonato. Brasil también igualó ante España en otro encuentro recordado por una acción polémica, el famoso fallo de Carlos Cardeñosa cuando tuvo una ocasión clarísima para marcar ante la portería brasileña. Los brasileños completaron la primera fase con una victoria frente a Austria, suficiente para acceder a la siguiente ronda.

En la segunda fase, el formato del torneo establecía una liguilla que decidiría los finalistas. Brasil y Argentina quedaron encuadradas en el mismo grupo y llegaron a la última jornada con opciones de clasificarse. Tras empatar entre ellas y ganar sus respectivos compromisos anteriores, todo quedó pendiente de los partidos finales.

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La organización decidió que Brasil disputara primero su encuentro ante Polonia. La selección brasileña se impuso por 3-1 y obligó a Argentina a ganar posteriormente a Perú por una amplia diferencia para alcanzar la final. El combinado albiceleste terminó venciendo por 6-0 en un resultado que generó sospechas y controversias durante décadas para, posteriormente, levantar la Copa del Mundo en su casa.