La increíble casa de Fernando Alonso en Oviedo en la que crecerá su primer hijo: 10 millones con pista de ‘karting' y cine

Fernando Alonso sigue haciendo historia en la Fórmula 1. El piloto es conocido a nivel mundial por sus buenos resultados, pero más allá de lo deportivo, 2026 se perfila como un año cargado de emociones en su vida personal. Había algo que el asturiano siempre había considerado pendiente: convertirse en padre.

En 2024, el asturiano reconoció públicamente en una entrevista que se sentía feliz con su vida, aunque le faltaba cumplir un deseo: "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá".

Su hijo, crecerá en una increíble casa en Oviedo. Y es que fuera de la pista, Alonso ha tenido propiedades. Una de ellas, su mansión en Oviedo, valorada en 10 millones de euros, que será el hogar donde él y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, darán la bienvenida a su primer hijo el próximo mes de marzo, según una revista del corazón.

Una casa completamente reformada

La extensa residencia que Fernando Alonso adquirió por unos cinco millones de euros en su etapa de matrimonio con Raquel del Rosario ha experimentado una transformación total bajo la dirección del piloto. El inmueble ha sido actualizado con todo tipo de comodidades pensadas para el descanso y el ocio, convirtiéndose en un espacio que refleja su personalidad y su trayectoria profesional.

Entre los rincones más sorprendentes de la propiedad se encuentran un campo de golf de uso privado y una pista de karting, un claro homenaje a los inicios de Alonso en el mundo del motor. Además, el piloto ha creado su propio museo personal, donde conserva algunos de los coches más significativos de su carrera, vehículos que forman parte de su historia deportiva.

A estos lujos se suma una zona dedicada por completo al bienestar: piscina, spa y un cine privado, ideales para desconectar tras los viajes y las competiciones. También dispone de amplios dormitorios tipo suite, todos diseñados para ofrecer privacidad, confort y un estilo muy cuidado.

Aunque actualmente reside en Mónaco por motivos profesionales, Asturias continúa siendo su hogar emocional. Oviedo sigue representando para él el lugar donde recarga energías, donde está su familia y donde conserva sus raíces. Personas cercanas afirman que, cuando llegue el momento de retirarse de la Fórmula 1, Alonso planea volver definitivamente a su tierra natal.

Regreso a Oviedo

Esa vuelta estaría ligada a esta mansión, que será el escenario perfecto para iniciar su nueva etapa personal junto a Melissa Jiménez y para vivir la experiencia de la paternidad. El entorno tranquilo y la privacidad que ofrece la finca la convierten en el lugar ideal para esa vida familiar que ambos desean construir.

La fotografía tomada en 2006, antes de la renovación, apenas recuerda la casa actual. Tras la reforma, cada estancia ha sido pensada para equilibrar comodidad y elegancia: salones con techos altos, ventanales que inundan las habitaciones de luz natural y una decoración que combina toques contemporáneos con elementos clásicos, generando un ambiente acogedor y muy personal.

Un apartado especial merece la cocina, a la que Alonso considera uno de sus espacios preferidos. Amplia, luminosa y equipada con la última tecnología, es un lugar donde puede relajarse, recibir visitas y disfrutar de momentos sencillos dentro de una vivienda creada para disfrutar tanto del hogar como del entorno que la rodea.