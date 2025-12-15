Iñaki Williams y el regalo envenenado a su hermano Nico

Iñaki Williams tuvo una sensación agridulce en Balaídos. El futbolista del Athletic Club regresó a los terrenos de juego después de una lesión de larga duración, producida en el duelo de Champions frente al Qarabag. Sin embargo, la alegría no pudo ser completa tras la derrota de los leones frente al Celta de Vigo.

'La Pantera' de Lezama no encontraba argumentos para justificar el encuentro de los 'athleticzales' en Galicia, donde desperdiciaron una buena oportunidad de seguir metiendo presión a los equipos ubicados en zona europea. Iñaki indicaba en la zona mixta de Balaídos que la derrota había supuesto "una pena". "Ganar nos mantenía en la pelea por los puestos europeos, dar un paso de gigante. No hemos salido bien y en la segunda parte hemos tenido esa desconexión que es habitual en nosostros", apuntaba el capitán de los vizcaínos.

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club / EFE

Lo cierto es que el Athletic Club se ha convertido en un equipo poco fiable esta temporada, capaz de lo mejor, como ganar al Atlético de Madrid en San Mamés, como de perpretar partidos como el de Vigo. El bajo tono físico de la plantilla, unido a las lesiones y el mal momento individual de algunos futbolistas está resultando en unos resultados decepcionantes.

“Parece que el descanso no nos viene bien. Es una lástima porque el equipo estaba jugando muy bien en los últimos partidos, haciendo muy buenos esfuerzos, siendo un Athletic voraz, cargando el área y teniendo una presión tras pérdida muy buena. Hoy no ha sido así. Y cuando nos pasa eso nos cuesta mucho generar”, explicó Iñaki Williams.

¿Por qué no tiró el penalti?

En un primer momento, Iñaki parecía dispuesto a patear la pena máxima, incluso agarró el balón. El capitán, no obstante, cedió en el último instante la responsabilidad a su hermano Nico y el '9' explicó el porqué de ese cambio repentino de parecer. "Lo iba a tirar yo, pero Nico me lo ha pedido porque estaba con confianza. Venía de hacer unos buenos uno contra uno y se lo he cedido. Al final el que tira es el que los falla. Esto es parte del fútbol y del aprendizaje. La verdad es que si hubiese marcado el partido podría haber cambiado porque ya estábamos jugando como un Athletic más reconocibles", indicó.

Sensaciones personales

Iñaki Williams volvía a la convocatoria y a la titularidad después de la lesión muscular sufrida el 22 de octubre en el partido de Champions League contra el Qarabag, el único que ha vencido el Athletic en la máxima competición continental. El futbolista ghanés apuntaba que su estado físico todavía no es el idóneo, aunque la mejoría llegará con los partidos: "Estar casi dos meses fuera del terreno de juego no es fácil por mucho que hagas con los preparadores físicos porque lo que te da la consistencia física son los partidos. Estoy contento de volver".