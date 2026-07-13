Lo que no se vio del Gran Premio de Alemania de MotoGP: Los 60 de Gigi, la corona del rey y un 'viking row'

Marc Márquez demostró que es el rey de Sachsenring, el SachsenKing como ya le han bautizado en múltiples ocasiones. El de Cervera atesora diez victorias en la categoría reina en este escenario y quiso celebrar su título de monarca no solo de forma figurada, sino cais literal. Tras cruzar la bandera a cuadros el de Ducati se dirigió al público, divisó una corona de plástico y no dudó en pedirla y colocársela. Si la divisó mientras estaba en carrera o sencillamente se la encontró por casualidad, eso queda para él. Peroe ra sin duda la imagen del día, la fotografía que los miles de seguidores, móvil en mano, no se quisieron perder. Un bonito recuerdo de este día.

En las celebraciones no pudo estar Gigi Dall'Igna. El italiano se perdió la cita por una buena causa, ni más ni menos que la celebración de su 60 cumpleaños, pero aunque no estuviera presente físicamente, en el equipo no se olvidaron de la efeméride. Antes de que la competición invadiera cada rincón del paddock, en el box de Ducati realizaron una videollamada para felicitar a uno de los componentes más importantes del equipo, que tuvo incluso su propio 'sticker'. No podía faltar ese elemento que se ha convertido en toda una tradición ya en cada Gran Premio.

Ese era solo el inicio de una larga serie de celebraciones del día. La victoria de Marc era importante y la gente de Ducati lo festejó de todas las maneras posibles, con guiño al Mundial de fútbol incluído. El equipo Ducati emuló a la afición de Noruega, con la que comparten el rojo de sus equipaciones, realizando el ya archiconocido 'viking row'. Ese remo simulado con el que la afición nórdica ha conquistado Estados Unidos, remando al unísino guiados por un tambor que marca el ritmo, emulando a aquellos guerreros vikingos conquistadores que surcaron los mares. Como no, Marc se erigió como capitán, marcando el paso con un bidón de gasolina como tambor improvisado.

Tensiones

Los fines de semana de carreras son fuente de tensión y a veces esta puede con los pilotos. Le sucedió a Izan Guevara durante el intrascendente FP2 de Moto2. Al del Blu Cru no le salieron las cosas como esperaba, después de que varios pilotos se interpusiera en su camino cuando intentaba mejorar su crono, y perdió los nervios, mostrando su enfado en el box. Tuvo que venir un veterano como Gino Borsoi, curtido en mil batallas, e incluso Julito Simón, para calmar las aguas y reconducir la situación.

Tampoco estaba muy convencido con los resultados de la jornada Marco Morelli. Mientras sus rivales disfrutaban del éxito en la 'Qualy', él prefería seguir trabajando y estudiar a los rivales. No se cortó ni disimuló demasiado el piloto del Aspar Team...

Pequeños protagonistas

No podía faltar el apartado dedicado a los más pequeños que siempre son protagonistas. En Alemania, un pequeño fan de Joan mir pudo conocer a su ídolo. Llegó ataviado con los colores de Honda, su casco y hasta una 'minimoto' de madera con el #36 del balear, y se marchó con el saludo de su piloto preferido y la admiración de este.

Y si hablamos de protagonistas infantiles no podemos dejar de lado a Willow. El regreso de Cal Crutchlow al Mundial como sustituto del lesionado Johann Zarco ha traído consigo a la nueva estrella del paddock, su hija, que está acaparando los focos con su presencia. Si hace unas semanas deleitaba a los miembros de Honda con una versión de Frozen, esta semana ha mostrado su faceta más futbolera haciendo su predicción sobre el futuro de Inglaterra en el Mundial.

La pequeña lo tiene claro. "¡Lo hará bien, como siempre!", afirma en el vídeo. No se equivocaba y Inglaterra, tras imponerse a Noruega en cuartos, ya está en la semifinales del Mundial.

Noticias relacionadas

Con Johann Zarco descartado hasta al menos el mes de septiembre, es probable que Crutchlow siga en el campeonato al menos para la siguiente cita, el Gran Premio de Gran Bretaña, el de casa para él y su familia. Así que cojan las palomitas porque se espera un nuevo capítulo de las 'Historias de Willow'.