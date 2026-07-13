Mourinho quiere evitar un 'caso Vinicius' en el Real Madrid

Vinicius cumplió este domingo, 12 de julio, 26 años. Una edad en la que los futbolistas alcanzan o caminan hacia su plenitud. Aunque los jugadores de explosión temprana, como el brasileño, hayan demostrado ser capaces de todo sobre el terreno de juego, este es el tramo vital en el que definen su carrera a medio plazo. El jugador del Real Madrid siempre se ha imaginado de blanco, sin pensar en otras opciones, pero el desarrollo de las negociaciones para su renovación ha terminado por sumirle en una espera incómoda. Mourinho, en su regreso a la entidad, quiere evitar que esta situación se convierta en un problema. El hecho de haber entrado en el último año de contrato sin acuerdo ha cronificado el escenario.

El contexto de las negociaciones

Aunque lo ha intentado esta temporada, Vinicius solo ha acumulado decepciones, tanto a nivel de clubes, con un conjunto blanco que ha encadenado su segundo año sin títulos, como con Brasil. La eliminación prematura en octavos del Mundial apagó el intento del madridista por cambiar el rumbo de una seleção que es un reflejo de lo que un día fue. Incluso teniendo a Ancelotti al mando, el entrenador que mejor ha entendido a Vinicius durante su carrera, el brasileño atraviesa ahora un momento de incertidumbre.

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial. / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

La foto de perfil de Vinicius se convirtió en un círculo negro el día de su cumpleaños. Una anécdota, si no se tratase de una de las grandes estrellas del fútbol mundial, con casi 63 millones de seguidores solo en Instagram. Es un filón comercial, como demuestra el hecho de protagonizar tres de los principales anuncios del Mundial junto a Apple, Pepsi y Nike. Es un factor que también pesa en la mesa de unas negociaciones que el Real Madrid ha intentado acelerar tras la eliminación de Brasil.

Un duro varapalo para Vinicius que dejó unas disculpas duras y sinceras con la afición de la Canarinha. Es una estrategia que ya ha utilizado en distintos momentos de unas negociaciones larguísimas que siguen siendo un continuo tira y afloja. Vinicius lo sigue teniendo claro: quiere seguir en el Real Madrid, pero no a cualquier precio. Quiere que se reconozca el valor que tiene como jugador y como activo de un club al que llegó en 2018 a cambio de unos 60 millones de euros. Su papel decisivo en dos Champions y su crecimiento durante estas temporadas dan por amortizada aquella inversión.

Contrato en un momento decisivo

El Real Madrid cree que ambas partes están condenadas a entenderse, pero Vinicius siente el malestar mediático que provocan ciertas informaciones que hablan de un acuerdo inminente cuando la negociación sigue en el mismo punto que antes del Mundial. De ahí que José Mourinho haya querido tomar cartas en el asunto, comunicándose directamente con el jugador para evitar un culebrón.

La filosofía del portugués es clara: en su barco hay sitio para todos. Mbappé, Bellingham, Vinicius… Sabe que tiene algunas de las mejores cartas del mundo y que su trabajo será ponerlas en orden para evitar los errores de la temporada pasada. Los nombres propios del Real Madrid lo fueron más allá del terreno de juego, con continuos debates, tanto durante la etapa de Xabi Alonso como en la de Álvaro Arbeloa. Hasta el punto de que llegaron a identificarse bandos que Mourinho no está dispuesto a permitir. Pero quiere conseguirlo con mano izquierda.

Vinicius, tras ser eliminado con Brasil en el Mundial. / WILL OLIVER / EFE

Mientras las discusiones siguen girando en torno a las cifras, entre salarios y la prima de renovación que deslizan desde el Real Madrid, Mourinho quiere llevar las conversaciones al terreno personal. Un espacio en el que pueda encontrarse con Vinicius para convencerle de que será uno de los jugadores capitales de un proyecto que necesita volver a ganar para ser sostenible.

Y si algo ha demostrado el futbolista, incluso en los peores momentos, es su capacidad para dar un paso al frente cuando otras figuras han desaparecido. Ahora bien, el compromiso y el sentimiento necesitan certificarse con un contrato que llegaría en un momento crucial de la carrera de Vinicius, tanto para emprender una nueva aventura como para prolongar su vínculo con el Real Madrid. Decisión capital en la que quien más tiene que ganar o perder es el propio jugador brasileño.