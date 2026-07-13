Siguen las incógnitas con el futuro de Willy Hernangómez

El Barça puso la directa hace unos días, y prácticamente de una tacada anunció hasta nueve bajas en la plantilla de cara a la temporada que viene. Los siete jugadores que terminaban contrato (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely) no seguirán en el Palau el próximo curso (el pívot checo anunció su retirada).

Se añadieron también un par de salidas de jugadores con contrato (Juani Marcos y Will Clyburn), dejando únicamente en nómina a Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Punter, Joel Parra y Tornike Shengelia. El roster azulgrana empieza a coger forma con el anuncio de la llegada de Olivier Nkamhoua, y en los próximos días se deben ir anunciando los otros fichajes ya cerrados (Umoja Gibson, Justin Robinson, Agus Ubal y Josh Nebo).

Olivier Nkamhoua es el primer fichaje del Barça para la temporada 26/27 / FCB

Sekulic, nuevo entrenador del Barça a falta de confirmación oficial

Faltarán dos aleros y dos pívots que estarán bajo las órdenes de Aleksander Sekulic. El técnico esloveno ya comparte con su círculo más cercano que tomará el relevo de Xavi Pascual en el banquillo del Barça en una información avanzada en exclusiva por 'SPORT', y tan solo queda anunciar de manera oficial su llegada al Palau.

Regresando a la carpeta de bajas, algunos jugadores ya han ido definiendo su futuro de cara a la 26/27. Marcos estará bajo las órdenes de Sito Alonso en Murcia, Satoransky apunta a reforzar la dirección de juego del Hapoel Tel Aviv, y tanto 'Lapro' como Norris podrían no necesitar una mudanza y seguir sus carreras en el Asisa Joventut. Sin embargo, con Willy Hernangómez se mantienen las dudas sobre en qué equipo militará tras cerrar tres temporadas en el Palau Blaugrana.

Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Las opciones de Willy

A sus 32 años, el internacional español y su agencia andan en busca del mejor destino. Hasta el momento, solo ha trascendido un presunto interés de Baskonia que le permitiría seguir tanto en España como jugando la Euroliga. Ahora bien, ese posible desembarco en el Buesa Arena tenía un condicionante que puede terminar no dándose y condicionar la hipotética operación.

Con la llegada de Sekulic al Barça cerrada a falta de confirmación oficial, Paolo Galbiati apunta a quedarse en Vitoria. De hecho, tiene contrato con el conjunto baskonista y es imposible a estas alturas de mercado que lo destituyan, y más cuando han rechazado diversas ofertas del equipo catalán para ficharlo. El estilo de juego que propone el italiano, con un ritmo endiablado, no es el que mejor comulga con las virtudes de Hernangómez.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

Distinta sería la situación con un Velimir Perasovic que apuntaba a regresar al banquillo del Buesa, y que según 'MD' había hablado con el ya exjugador azulgrana para tratar de convencerlo de su desembarco en la capital alavesa. El técnico croata se desvinculó del UNICS Kazan esperando a relevar al italiano, pero las altas pretensiones en la negociación con el Barça hicieron que se activase el 'plan Sekulic'.

Sus números con el Barça el pasado curso

Esta última temporada, Willy ha promediado 5,6 puntos y 3,8 rebotes por partido en Euroliga, mientras que en Liga Endesa ha registrado 7,7 tantos y 3,9 capturas por duelo. Ahora, el madrileño está listo para un nuevo desafío, pero el destino, a día de hoy, sigue siendo una incógnita.