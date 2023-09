En poco más de seis temporadas como blaugrana Fermín ha marcado 44 goles en en 154 partidos El andaluz nunca ha sido titular fijo en sus equipos pero su contribución con goles y asistencias siempre ha sumado

SPORT descubre todas las cifras desconocidas de Fermín López desde que legó al Barça en el verano del 2016.

Su mejor temporada a nivel goleador fue en el curso 2017-18 con 13 goles mientras que su año más discreto fue cuando saltó al Juvenil B. Una temporada marcada por la pandemia en la que el mediapunta nacido en El Campillo no pudo anotar ningún gol.

El Barça firmó a Fermín López del Betis en el verano del 2016. El club lo seguía desde que era benjamín. El entonces director del fútbol base Jordi Roura se convenció de que había que ficharlo en un torneo de infantiles en Tarragona. Su handicap era el físico pero el talento era indudable.

Carles Martínez fue su primer entrenador en el Barça. En SPORT hemos contactado con el actual entrenador del Toulouse que habla maravillas de Fermín: “Recuerdo que ya en su primer partido contra el Nàstic en el debut en la liga con el Infantil A Fermín marcó el primer gol del equipo”.

Su primer entrenador

Su adaptación fue buena aunque Martínez ya esperaba que su rendimiento no fuera fulgurante porque “ya cuando lo vi en el Betis les dije a los responsables que por su físico sufriría en los primeros años pero que si no apostábamos por él nos arrepentiríamos”. El entrenador de Granollers le vio desde el primer día algo especial: “Su celebración contra el Mallorca me hizo pensar en aquel Fermín pequeñito del que se reían en todos los campos por su físico pero que cuando marcaba gritaba un vamos con una fuerza brutal”.

Para Carles Martínez la clave de su éxito es que “Fermín siempre ha creído en él, siempre se automotivaba y se tenía una fe increíble, esto le ha hecho ser muy competitivo”.

12 goles el primer año y 13 el segundo curso son cifras notables cuando hablamos de un jugador que juega en zonas ofensivas pero que no es un delantero puro.

El físico penalizaba

Fermín empezó bien pero tuvo dos años muy complicados. Las cifras así lo indican. Su último año de cadete y el primer año de juvenil fueron para Fermín una prueba de paciencia enorme. No es casualidad que entre las dos temporadas no pasase de los cinco goles.

Su crecimiento tardío le impedía poder ganar duelos, los minutos escaseaban y parecía que su corta estatura iba a ser un freno total para explotar su talento.

Por suerte, no fue así. El onubense resistió y resurgió.

Crisis y resurrección

Repetir con el Juvenil B no fue una humillación, todo lo contrario. Fue una segunda oportunidad para recuperar la confianza. Más allá de los cinco goles que marcó en 19 partidos, se ganó el salto al Juvenil A y de la mano de Óscar López explotó.

En aquella temporada 2021-22 Fermín tampoco fue titular indiscutible pero era el jugador número 12 del equipo. Faltaba el extremo izquierdo, jugaba Fermín. ¿Faltaba el ‘9’? Fermín actuaba. Y si se lesionaba un interior, la plaza también era para Fermín.

Así, además de demostrar su polivalencia, Fermín se ganó el respeto aprovechando todos los minutos y resultando clave para ganar la Liga y la Copa del Rey. En la final contra el Athletic, el andaluz firmó un auténtico golazo.

💥 𝐐𝐔𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐀̀𝐒 💥



🤩 Així va ser la jugada de Fermín per marcar el 2-0 que sentenciava la final de la Copa de Campions



😍 ¡Qué jugadón de Fermín para sentenciar la final de la Copa de Campeones!#ForçaBarça 💙❤️ pic.twitter.com/MRMxaN1QNN — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 8 de junio de 2022

Crecimiento constante

Su cesión al Linares resultó un éxito.

Marcar 12 goles en la Primera Federación en un equipo modesto llamó la atención de muchos clubes pero el Barça ya había decidido recuperarlo.

Xavi lo incluyó en una primera selección y los entrenamientos y partidos de pretemporada le convencieron de que podía ser un jugador muy útil para el primer equipo.

Fermín solo ha necesitado 58 minutos en Primera División para marcar su primer gol como profesional.

Este gol al Mallorca seguro que le hizo volver atrás en el tiempo y recordar su primer gol con el Infantil A que tampoco tardó en llegar. Primera jornada y primer gol.

Fermín nunca ha sido un goleador pero cuando tiene la oportunidad no le tiembla el pulso para marcar.

De momento ha firmado 44 goles oficiales con la camiseta blaugrana. Llegarán muchos más.