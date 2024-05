Araujo podría haber jugado ya su último partido en el Barça

Araujo solo ha disputado 28 minutos en los últimos tres partidos del Barça, los que jugó ante el Rayo Vallecano en la última jornada y saliendo desde el banquillo. Fue suplente y no entró ante la Real Sociedad una semana atrás y ni siquiera viajó a Almería en la jornada intersemanal. Muy poca presencia para un futbolista titular indiscutible en el equipo de Xavi durante toda la temporada.

A pocos días que el Barça se desplace a Sevilla para dar por acabada la Liga, no está nada claro que el uruguayo se suba al avión. El jugador, más allá de unas molestias en la rodilla que arrastra desde hace unas semanas y que poco a poco van remitiendo, está en condiciones de tener minutos como se vio ante el Rayo, pero mantuvo una charla con el técnico en la que pactaron evitar cualquier tipo de riesgo.

La prioridad es la salud del futbolista. Sobre todo a menos de una semana de tener que viajar a Uruguay para unirse a la selección charrúa para disputar la Copa América, que este verano se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Araujo es uno de los capitanes uruguayos. Marcelo Bielsa le ha convertido en uno de los líderes del combinado, algo que se ha ganado a pulso. De ahí que el foco, con todo el pescado vendido ya en Barcelona a nivel deportivo, esté en este torneo.

Está en el mercado

Sin embargo, el verano se prevé intenso en lo que a su futuro se refiere. El Bayern de Múnich presentó una oferta formal por él hace ya varias semanas y el Aston Villa también anda detrás suyo. Araujo es, sin duda, uno de los futbolistas más apetecibles de los que tiene la plantilla blaugrana. La intención de Deco, como la de Xavi mientras siga siendo entrenador, es contar con él, pero la planificación deportiva está hoy un peldaño por debajo del tema económico.

Araujo, luchando por el balón con Dovbyk / DANI BARBEITO

El Barça necesita vender y el central está más que amortizado. El futbolista no tiene ninguna intención de dejar el Barça, club al que se siente muy unido. Es muy feliz junto a su familia en Barcelona también, pero, por otro lado, es un profesional del fútbol y no puede descartarse ningún escenario. El club no atraviesa una situación normal en la que plantearse la salida de alguien como Ronald parezca imposible. Si así fuera, Araujo habría podido jugar su último partido con el Barça ante el Rayo Vallecano. Tras el mismo, se fotografió sobre el césped junto a algunos compañeros que también aparecen en las quinielas de posibles salidas.