La paciencia de Fermín López es inagotable

Xavi ha dedicado unas palabras muy cariñosas al canterano, que no está teniendo demasiados minutos Fermín sigue a lo suyo: trabajar, jugar en el filial cuando se necesario y pelear por triunfar en el Barça

Fermín López vivió su mejor día desde que está en el Barça durante el pasado clásico disputado en Dallas con motivo de la gira por Estados Unidos. El de El Campillo (Huelva) entró en el minuto 65 y, veinte minutos más tarde, firmó un golazo con el que sentenció un partido que acabó 3-0 gracias al postrero tanto de Ferran Torres. Aquella noche a Fermín le costó mucho dormir, como relató su padre a SPORT: "Me ha tenido despierto casi toda la madrugada. Hemos estado recordando cosas. Muchas".

Desde entonces, el canterano solo ha jugado cuatro minutos en Liga y 32 en Champions, una presencia pobre, pero que no desvía ni un milímetro al jugador del camino que inició cuando llegó al Barça siendo un niño: triunfar de blaugrana. De hecho, renovó a finales de agosto hasta el 30 de junio de 2028 y ese fue uno de los días más felices también de su vida porque le permitía mantener intactas sus ilusiones.

Fermín López posa junto a Alexanco, Soler y Deco el día de su renovación | FCB

Y no lo está teniendo fácil esta temporada. Más allá de su poco protagonismo en la primera plantilla, donde la competencia es máxima, tampoco tuvo suerte con el filial. Aún no tiene dorsal del primer equipo y, durante el pasado parón de selecciones, bajó a ayudar al conjunto de Rafa Márquez. La suerte no le sonrió y acabó expulsado, por lo que tuvo que cumplir un partido de sanción. Es probable que, en el próximo parón de octubre, Fermín López vuelva a sumar en el Barça Atlètic porque tanto Xavi como el mexicano entienden que necesita seguir sumando minutos para crecer.

Esto acaba de empezar

Por su parte, el jugador muestra la misma paciencia que ha mostrado a lo largo de su ya dilatada trayectoria en el Barça. No lo tuvo fácil en el fútbol base, etapa en la que durante muchos tramos jugó muy poco a causa de no haber dado el estirón cuando al mismo tiempo que sus compañeros. Le costó un poco más, pero el Barça siguió apostando por él, algo que siempre ha agradecido. También ahora, cuando tiene muy claro, y así lo traslada a su gente cercana, que sabe exactamente dónde está, que entiende perfectamente lo que le ha costado llegar y que es consciente de que esto acaba de empezar.

Fermín López, uno de los futbolistas más queridos de la cantera | FCB

Xavi, en ese sentido, quiso mandarle un mensaje cariño de forma pública y nada casual. Cuestionado por la competencia en el centro del campo y la polivalencia de sus futbolistas, también se acordó del canterano. "Fermín es es un descubrimiento, nos puede ayudar muchísimo, es futbolista a tener en cuenta, puede ser importante", dijo el técnico. El mensaje le ha llegado al jugador, al que le sirve para seguir llenando la mochila de la ilusíon y la paciencia que siempre ha exhibido. De talento va sobrado.