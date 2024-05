"El Bernabéu atenta contra la salud de las personas"

El Santiago Bernabéu se ha convertido en un dolor de cabeza importante, literalmente, para los vecinos de las instalaciones madridistas. Tanto es así que han acabado organizándose y montando la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, cuyo presidente es Enrique Martínez. El vecino de esta zona de la capital española se ha quejado amargamente de las molestias que ocasionan "los conciertos sistemáticos" en una entrevista en el programa 'El Món a Rac1'.

Martínez asegura que "hay centenares de denuncias y es posible que sobrepasen el millar" por el ruido que generan los espectáculos musicales. "Han convertido el estadio en un eventódromo porque están haciendo conciertos cada dos por tres, de manera continuada, en un estadio que no tiene la licencia para ello porque es un recinto para eventos deportivos. Solo excepcionalmente se puede hacer un concierto". Y es que, profundiza, "no está insonorizado y los niveles de ruido son absolutamente insoportables. Superan con muchísimo la normativa legal y hay una ola de idignacion ciudadana porque está afectando a muchísimas personas: niños, mayores, pequeños… es insostenible".

Florentino, junto a Díaz-Ayuso y Ancelotii / EFE

Enrique Martínez asegura que irán a por todas para revertir esta situación de una forma u otra e incluso tiene previsto acudir a la justicia europea: "La gran mayoría de los medios silencian las quejas y tenemos la plena conciencia de que la única posibilidad de que este auténtico disparate se revierta es por la vía judicial. Sabemos que es larga, costosa, pero la ganaremos porque además en este caso de los ruidos trascienden la vía administrativa. Son delitos contra la salud. Son historias reales de personas que sufren una situacion insorpotable".

Diez veces más decibelios

El presidente de la asociación vecinal explica que "a partir de las once de la noche no se puede superar en zona residencial los 45 decibelios más un margen de 5, hablamos de 50, pero es que en algunos casos se llega a 90, pero bueno vamos a hablar de 80. Esos 30 decibelios están absolutamente por encima de la ley y representan diez veces más del nivel permitido. No es una escala normal, como podría ser de velocidades, es diez veces más lo permitido. Esto atenta contra la salud general está considerado como un posible delito. Cuando vienen funcionarios a medirlo nos dicen que es increíble e insoportable". En ese sentido, Martínez lo tiene muy claro: "No vamos a parar hasta que acabe este disparate".

El nuevo aparcamiento

El nuevo aparcamiento, cuyas obras han roto una tubería de gas y han obligado a cerrar el tráfico en la Castellana, también supone una vulneración de la ley, según explica Martínez: "Por razones que desconozco existe una dejación de funciones de la adminitración, que es la que tiene que defender a los ciudadanos".

Parte de la Castellana cerrada por una fuga de gas en Bernabéu / Ruido Bernabéu

"Les doy un dato: tenemos informes del propio ayuntamiento, que ya los tiene la juez en su poder, diciendo que esas obras no se pueden hacer. Son del director general de planeamiento del ayunyamiento de Madrid, dos informes de diez páginas cada uno". "¿Eso no es delinquir?", le preguntan: "Claro, pero a los cuatro días de publicar los informes, él mismo hace un informe diciendo bueno, mire, donde se ha dicho esto, no se ha tenido en cuenta que en realidad esto es para tal y cual, mareando la perdiz. A los cuatro días aprueba esos proyectos de obra".

Y no acaba aquí la cosa: "Por si fuera poco, ocultan esos documentos y los sustraen a nuestro conocimiento. Los ocultaron. Espero que ante estas pruebas tan abrumadoras de ilegalidad, la juez se pronuncie. No es descartable la vía penal".