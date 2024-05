El consejo de Gaspart a Laporta

El expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, intervino el pasado martes 21 de mayo en el programa "El 10 del Barça", dirigido y presentado por Miguel Ángel Ruiz, y aseguró que el presidente Joan Laporta ha tomado la decisión correcta en el 'caso Xavi'. A su juicio, debe esperar a que finalice la temporada y se reúna con el director deportivo porque "Deco es el profesional. Laporta debe escuchar y, después, tomar una decisión consensuada con la Junta".

"Parece que todo lo decide el presidente y eso no es cierto. Lo vimos en el tema Messi. Laporta quería que Messi continuara en el club, pero el director económico, cumpliendo con su misión, dijo que no por temas económicos. El señor Reverter opinó que no se debía renovar y Laporta, contra su voluntad, dijo que no se podía renovar. Igual pasa ahora con Xavi", dijo el expresidente del FC Barcelona.

Y sobre los motivos del último desencuentro, agregó: "Las declaraciones de Xavi no me apasionaron. Estoy a favor de la libertad de expresión, pero el entrenador del Barça tiene que transmitir optimismo y esperanza".

Gaspart fue muy rotundo en este sentido: "¿Para qué tenemos un director deportivo? Para que analice y asesore a la Junta. Es él quien tiene que decidir y, el presidente, ratificar. El presidente debe escuchar al director deportivo. Yo siempre he defendido a Xavi, pero no soy un entendido en temas deportivos. Y para eso tenemos a Deco. Dicho esto, la verdad es que me alegré que Xavi cambiara de opinión y decidiera seguir después de anunciar que se iría en junio".

Joan Gaspart, en un momento de su intervención en "El 10 del Barça", junto a su director y presentador, Miguel Ángel Ruiz / "El 10 del Barça"

Insistió Gaspart en la misma idea: "El señor Deco debe hablar con Xavi y a partir de aquí debe tomarse la decisión. Buscamos problemas donde no debe haberlos. Que haga su trabajo, él es el profesional. Debe decirle al presidente lo que debe hacer y después de escucharlo, Laporta y su Junta tomarán la decisión que crean".

De lo que no tuvo duda alguna Gaspart fue de que, cuando llegue el momento, Laporta "dará la cara" porque "siempre lo ha hecho". Antes, sin embargo, reiteró que "el señor Deco debe aconsejar al presidente y, a partir de ahí, que tomé la decisión. Laporta ha dado la cara siempre porque ha sido protagonista en muchos temas".

Futuro

Gaspart no ocultó su decepción por lo sucedido esta temporada 2023-24, pero no lo vio todo negativo. "Hay que pensar en el año que viene, con los 'niños' que han salido recientemente, como en su día salieron los Piqué, Valdés, Xavi, Puyol, Iniesta, Messi (aunque es un caso especial), más algún fichaje, vamos a volver a ganar. Hay que tener paciencia. No nos hagamos mala sangre", pidió el expresidente azulgrana entre 2000 y 2003.

Se reafirmó en lo dicho y recalcó que "ha sido una buena noticia la aparición de estos jugadores, todos ellos excepcionales, con una gran proyección por delante, incluso algunos han llegado un poco antes de lo previsto... Ahora vuelve una generación parecida a la de los mejores tiempos. No nos equivoquemos con las incorporaciones que hagamos y, con ellos, vamos a volver ganar y a disfrutar si Dios quiere".

Gaspart confesó que "el Barça no ha hecho una temporada para ser felices. El Barça no ha nacido para ser segundo. O ganamos, o no estamos contentos. Nos hubiese gustado ser campeones, pero no nos olvidemos que solo hemos ganado no más de 20% de las ligas que se han disputado hasta ahora, entonces no debe ser tan fácil ¿no?. Tampoco hay que dramatizar ni pensar que todo es un desastre".

Dejó muy claro que "el Barça no será una Sociedad Anónima, así lo ha dicho mil veces el presidente Laporta. Ni el presidente ni los socios vamos a permitir que se cambie el modelo de nuestro club".

Y agregó que "cuando más unidos estemos, mejor. El Barça es una gran familia, siempre lo ha sido. Soy optimista por naturaleza porque de lo contrario mi cariño por el Barça decaería".

Gaspart, como curiosidad, desveló que "intenté fichar a Buffon por recomendación de Minguella. Pero entonces el que acabaría siendo el mejor portero del mundo era muy joven. Minguella me insistió en fichar un portero, pero entonces no estaba bien visto fichar a porteros".