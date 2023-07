Los tres escenarios del futuro de Fermín López

Cuando finalice la pretemporada 2023/24, la dirección deportiva del FC Barcelona tendrá que decidir qué camino quiere seguir para ayudar al prometedor futbolista andaluz a 'explotar' Hay tres opciones sobre la mesa... y aún es demasiado pronto para descartar cualquiera de ellas

Fue uno de los dos canteranos, junto con Lamine Yamal, a los que Xavi Hernández concedió minutos en el primer amistoso de la pretemporada. Fermín López (20 años), la sensación del FC Barcelona en el inicio de la gira estadounidense, vio premiado su buen rendimiento en los entrenamientos con la oportunidad de disputar media hora de juego con el primer equipo azulgrana, que aprovechó para dejar varios detalles de calidad y demostrar por qué ha sorprendido tanto a la plantilla culé en las últimas semanas.

Cuando finalice la preparación del curso, el Barça tendrá que tomar una decisión sobre el futuro de Fermín López. Todo dependerá de la evolución del futbolista, pero también habrá otras variables para determinar qué camino es el adecuado para ayudarle a ‘explotar’. El más importante, el factor de la extrema competencia en el centro del campo; con las llegadas de Oriol Romeu e Ilkay Gündogan, los minutos en la medular blaugrana serán caros. Aunque es cierto que Xavi quiere a otro efectivo que marque diferencias en zona de tres cuartos, en principio el egarense requiere un perfil contrastado al máximo nivel.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el primer posible escenario de futuro es que Fermín López se quede en dinámica del primer equipo y ‘baje’ al Barça Atlètic para jugar con regularidad. Esto le permitiría ser ‘monitorizado’ por Xavi mientras se empapa del estilo del club, que ya conoce a la perfección, y tiene minutos en Primera RFEF. Otro contexto probable es que forme parte a todos los efectos de la plantilla de Rafa Márquez, que entrene y juegue con el filial, algo que Alberto González, el entrenador que le hizo brillar en el Linares el pasado curso, no acaba de ver con buenos ojos.

“Si no se queda en dinámica del primer equipo, tengo la sensación de que su futuro tendría que ir encaminado en una cesión a algún equipo de Primera o Segunda División. No creo que sea un jugador para estar en el filial del Barça”, ha declarado el técnico andaluz en ‘RAC1’. El míster, actualmente en el banquillo del Betis Deportivo, pone sobre la mesa la opción de permitir a Fermín seguir creciendo lejos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el objetivo de que no vuelva a estar otro año más en Primera RFEF.

Aún es demasiado pronto para tomar una decisión, pero es evidente que la prioridad de todas las partes, por mucho que el prometedor jugador del Campillo haya sorprendido y gustado en el comienzo de la pretemporada, debe ser su crecimiento personal y futbolístico. En el club azulgrana toman como ejemplo el caso de Pablo Torre. No quieren que otro futbolista con tanto futuro vuelva a vivir un año en el ostracismo, por lo que si no se le pueden garantizar minutos con el primer equipo ni se desea que ‘repita’ en la categoría de bronce, tocará apostar por un nuevo ‘Erasmus’.