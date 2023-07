Fermín López regresa al Barça para ‘explotar’

Tras completar una excelente temporada cedido al Linares, vuelve por la puerta grande El mediapunta andaluz es, junto a Faye, el único jugador que la pasada campaña no estuvo en el filial y que Xavi ha convocado para la gira por EE.UU.

Fermín López es uno de los nombres menos esperados en la selección de Xavi para empezar la pretemporada con el primer equipo. El andaluz se ha ganado esta oportunidad gracias a una cesión muy provechosa al Linares.

Junto con Faye, este jugador nacido en El Campillo es el único de los canteranos seleccionados por Xavi que no vistió la camiseta azulgrana la pasada temporada. Y es que el club decidió el verano anterior que lo mejor para su progresión era aceptar una cesión. La idea era dejar Barcelona para jugar en un equipo en el que la continuidad le permitiera explotar su enorme talento.

Cesión ideal

Fermín López aceptó el reto de jugar cedido en el Linares, equipo en el que completó una temporada espectacular. Titular indiscutible con Alberto González, el mediapunta se convirtió en el pichichi de su equipo. Sus números le avalan: 12 goles y cuatro asistencias le han valido para regresar por la puerta grande al club que lo fichó en el verano del 2015 procedente del Betis.

Más talento que físico

La trayectoria de Fermín López en la cantera del FC Barcelona viene marcada por dos factores discordantes: un talento descomunal y un físico limitado. Jordi Roura lo descubrió en un torneo alevín en Tarragona y quedó “impresionado por su calidad, técnicamente era brillante”. El entonces director del fútbol formativo del Barça ya detectó su principal hándicap: “era muy poca cosa, físicamente era muy inferior a sus compañeros y rivales”.

Crecimiento lento

Desde que debutó con el Infantil B del Barça, Fermín fue consciente de que su trayectoria en la Masía no sería sencilla y la frase que tuvo que escuchar de manera insistente fue: “Hay que tener paciencia”. Se la repetía Jordi Roura al jugador y a su familia y también a los entrenadores que apreciaban la clase del andaluz. Pero la realidad era que sus condiciones físicas inferiores no le permitían explotar todo su potencial. Aunque Fermín no fue titular ni en su etapa infantil ni en sus dos años de cadete, al final de cada temporada la dirección técnica del club apostaba por su continuidad porque como explica Roura, “éramos conscientes de que estábamos ante un caso especial, un chico con crecimiento atrasado, pero sabíamos que en cuanto el físico acompañase, el talento aparecería”.

Posiciones en el campo

Su escasa altura le hizo ganarse en las locuciones de Barça TV el apodo de “Fermín, el pequeñín”, pero siempre lo compensaba con destellos de un talento de genio. En otro club, con una filosofía de juego diferente, su posición en el campo hubiera sido la de mediapunta, pero en el 4-3-3 del Barça esta demarcación no existe como tal y ha tenido que adaptarse a diferentes posiciones. Aunque ha jugado de falso ‘9’ y de interior, para Roura su demarcación ideal es “la de extremo izquierdo, actuando con libertad entre líneas”.

Carácter positivo

Lo que le permitió resistir tantos años en el Barça, a pesar de no ganarse nunca la titularidad, fue su carácter. Roura lo describe como “un muy buen chaval, un loco del fútbol que siempre se deja todo en los entrenamientos y en los partidos”. Esta constancia tendrá premio. Su caso recuerda a la explosión tardía de Riqui Puig, que hasta su último año de juvenil no logró exhibir todo su talento. En el Linares, Fermín ha liderado el ataque de un equipo modesto que acabó sexto del grupo I de la Primera RFEF. Fermín nunca destacará por su altura, pero ha conseguido fortalecer su tren inferior y a sus 20 años parece preparado en todos los sentidos para grandes retos.

La paciencia del club para esperar su explosión y la decisión hace un año de cederlo han sido claves para que afronte un curso ilusionante. Empezar con el primer equipo es un premio, pero su objetivo real es ganarse la titularidad a las órdenes de Rafa Márquez con el Barça Atlètic.