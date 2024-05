El emotivo adiós de Aleix Espargaró: "El corazón me decía que era el momento de parar"

Aleix Espargaró ha escenificado su adiós al Mundial - a final de temporada-, en el lugar que le vio crecer deportivamente, el Circuit de Barcelona-Catalunya, muy cerca de su casa familiar en Granollers. Con lágrimas en los ojos, rodeado por su esposa Laura y sus gemelos Max y Mía y también por la mayoría de sus compañeros de parrilla, el 'Capitano' de Aprilia ha explicado sus motivos para dejar el campeonato, a sus 35 años y después de dos décadas dedicadas en cuerpo y alma a este deporte.

"Es increíble veros a todos aquí. A final de esta temporada, me retiraré como piloto de MotoGP. El Circuit es un sitio muy especial para mí, donde crecí desde pequeñito, donde empecé a ir en moto y donde el año pasado gané las dos carreras del fin de semana, por eso quería explicar aquí mi decisión", ha comenzado Aleix.

"Ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado que con 30 años empezara a ganar carreras, después de una trayectoria tan extraña, con tantos obstáculos al principio. Ese niño que corría aquí ni hubiera podido imaginar lo que ha venido después. Ese niño ahora se sentiría feliz", ha celebrado.

Sobre las razones de su adiós, Aleix ha reconocido que "la cabeza me decía que podía seguir, pero el corazón me pedía parar, era el momento de quedarme en casa, con mi mujer y mis hijos. Si no estás centrado. esto es duro", ha concedido.

"Me gustaría dar las gracias a Aprilia. Estos tres últimos años han sido un sueño lo que hemos conseguido, me lo he pasado súper. Gracias a Dorna, éste ha sido mi patio, mi colegio, y también quiero dar las gracias a mi hermano, Pol, siempre fue mi referencia, a todo mi equipo, a ,mi manager, Albert Valera, a mi mujer Laura, a todos los pilotos, compañeros del paddock, he intentado hacerlo lo mejor que he podido", ha agregado, visiblemente emocionado y entre los aplausos de sus colegas de parrilla.

"A veces pensé que no tenía el talento de otros pilotos, pero trabajando mucho he logrado cosas. Me lo he pasado muy bien. Me gustaría retirarme con buenas sensaciones. A lo mejor me dejan ganar este fin de semana como regalo de despedida", ha bromeado Aleix.

Respecto a su futuro, ha expresado su deseo de seguir vinculado a MotoGP y Aprilia, aunque nada está definido aún y lo primero es terminar su última temporada en activo de la mejor forma posible: "Iré más en bici, del futuro ya hablaremos. Aún tengo una gran temporada por delante, con una gran moto. En el futuro, tendré opciones de ser probador, pero tengo ganas de divertirme. Algunos quieren mi moto para el año que viene, pero ahora quiero disfrutarla yo".