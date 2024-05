Esta es la dura sanción a Ángel Cristo Jr tras saltarse las normas de 'Supervivientes 2024'

Ángel Cristo protagonizó ayer un nuevo enfrentamiento con sus compañeros que desencadenó una de las situaciones más surrealistas jamás vividas en el programa. Y es que tras su 'puente de la concordia' con Aurah, Ángel Cristo se ha saltado el perímetro de seguridad establecido por la organización y policía y militares han tenido que acudir a su rescate.

"Ha incumplido una de las normas principales y básicas del programa y ha puesto en riesgo su integridad y la del equipo", explicó Carlos Sobera.

El concursante tuvo su rifirrafe con el presentador, pero después pidió disculpas por su actuación: "He cruzado líneas rojas que jamás pensé que pasaría", dijo Cristo. "He explicado y he sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio, sin importar lo que me pudiera ocurrir", añadió.

Al programa no le sirvieron de nada las disculpas de Cristo que, tras momentos de reflexión decidieron cuál sería la sanción que se le iba a imponer tras saltarse el perímetro y por sus comentarios machistas hacia Aurah Ruiz.

"La organización ha tomado la determinación de que el concursante [Ángel] ponga fin de forma inmediata a su paso por el concurso", anunció Carlos Sobera. "Muchas gracias. Me parece fantástico, porque es lo que quería: marcharme", respondió Ángel.

"No ha habido negociaciones para irse o quedarse. Se le ha expulsado directamente porque incumple una norma. Entiendo que hay quien le dé rabia y quien le entristezca, pero es la decisión de la organización", ha dejado claro el presentador, atajando de raíz los posibles rumores que puedan surgir a raíz de la expulsión del concursante.