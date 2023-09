Los secretos del fichaje de la última sensación de La Masia

El Barça lo fichó de la Real Sociedad en el verano del 2020 después de un viaje a San Sebastián de Jordi Roura Dani Rodríguez, con su fútbol "veloz y desequilibrante" ha destacado como pocos en la primera jornada de la Youth League

Fue una exhibición mayúscula. Con el '11' en la espalda, Dani Rodríguez Crespo dejó impresionados a los espectadores que presenciaron el debut europeo del Juvenil A del Barça.

Desequilibrio, velocidad, potencia...muchos se preguntaban ¿quién es este diablo?

SPORT ha podido hablar con su descubridor y con uno de los entrenadores que lo ha dirigido en el Barça.

El que fuera coordinador del fútbol base blaugrana Jordi Roura recuerda como se pudo fichar a un futbolista que jugaba en las categorías inferiores de la Real Sociedad: "Fichar jugadores vascos es muy complicado pero hay que ser muy rápido y decidido. Nuestro 'scouter' en Euskadi nos avisó de un gran talento de la Real y decidí viajar a San Sebastián".

La captación de un gran talento

Roura recuerda muy bien la primera vez que vio jugar a Dani ya que "fue un día con un temporal de lluvia y viento tremendo y me llevé la sorpresa de que aquel día Dani no era titular. Alguien supo que yo iba a verlo y decidieron que jugara solo el último cuarto de hora".

Fueron poco más de quince minutos pero Roura ya quedó impresionado: "Vi a un jugador pequeño pero muy potente con mucha calidad en la zurda, aquel día ya me gustó su capacidad para desequilibrar".

Roura volvió más adelante a verlo 'in situ' y entonces "ya me convencí de que teníamos que ficharlo y empezamos a hablar con los padres para explicarles nuestro proyecto. No fue nada sencillo pero nos movimos muy bien para poder incorporarlo".

La familia se trasladó a Barcelona y Dani inició su etapa de jugador de La Masia con ganas de demostrar su enorme talento.

La radiografía de Iban Cuadrado

A partir de aquí, Dani Rodríguez se incorporó al Cadete A que dirigía Marc Serra. En el curso 2020/21 jugó de interior a pierna inversa y fue uno de los jugadores destacados del equipo. En la siguiente temporada, una lesión frenó su proyección y solo en el tramo final de la temporada pudo mostrar su potencial con continuidad.

Iban Cuadrado, el entrenador de aquel Juvenil B, no se sorprendió por la exhición del extremo vasco en la Youth: "lo pude disfrutar poco tiempo pero el suficiente para comprobar que es un jugador muy desequilibrante. Tiene mucho talento y lo que le hace especial es su velocidad y el arranque potente que le permite ganar tiempo para decidir bien".

Cuadrado entiende que "Dani puede jugar de interior y extremo pero en la banda puede tener más libertad para driblar y que las pérdidas no penalicen. Si juega en el centro del campo le cuesta ser más posicional y necesita libertad para ejercer más de mediapunta que de interior clásico".

Cualidades para soñar

El ex técnico del Barça cree que es clave "la confianza que tiene, se le nota asentado y ha ganado jerarquía, me encanta cuando juega por la banda izquierda pero también cuando juega de extremo derecho".

Lo que más destaca Cuadrado del juego de Dani Rodríguez es "su potencia en los primeros metros, esto le permite ganar tiempo y ser muy desequilibrante, además su adaptación al modelo Barça es total".

Dani Rodríguez vive unos días muy intensos y felices ya que el sábado pasado debutó con el Barça Atlètic contra el Fuenlabrada y en el debut del Juvenil A en la Youth League demostró un nivel que puede acercarle a grandes cotas.