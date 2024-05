El Barça, cerca de un acuerdo con Flick por dos temporadas

En el Barça nada se puede dar por seguro tal y como están las cosas, pero el club tiene prácticamente solventado el banquillo de la próxima temporada a la espera de la última y definitiva reunión con Xavi Hernández. La dirección deportiva blaugrana ha conseguido apalabrar a Hansi Flick con un contrato para las dos próximas temporadas y parece claro ya que es el candidato número uno para tomar las riendas del equipo blaugrana a partir del 30 de junio. Flick ha convencido con su discurso y se ha acordado un contrato por dos temporadas con opción a ampliación ya que su deseo es afianzarse y liderar un proyecto a largo plazo. Todo está pendiente ahora de la salida de Xavi, que debería darse en cuestión de días si no hay un cambio de guión inesperado.

El director deportivo, Deco, decidió moverse rápido para tener alternativas listas ya de cara a la próxima semana una vez la directiva tiene claro que Xavi no debe continuar. Deco siempre ha trabajado en dos vías, una interna con Rafa Márquez como máximo candidato y otra externa en la que se ha hablado con muchos entrenadores hasta llegar a la opción Flick. El alemán estaba libre, disponible y priorizaba absolutamente el Barça tras quedar relegado de otros banquillos como Bayern, Manchester United o Chelsea en los que no ha acabado entrando en las opciones prioritarias.

La opción Flick se ha ido calentando a medida que pasaban los días ya que en febrero no era uno de los candidatos prioritarios a suplir a Xavi. El Barça se decantaba por otras opciones hasta que se pactó la continuidad del actual entrenador y se frenó la búsqueda de un nuevo técnico. Los desencuentros y el desencanto del presidente, Joan Laporta, con este final de temporada del equipo relanzó la búsqueda y Flick se convirtió en opción preferencial. Quedaba una última reunión que se dio el pasado miércoles en Londres con los responsables deportivos del Barça, el propio técnico y su agente, Pini Zahavi.

El acuerdo fue prácticamente total. Primero en duración de contrato, ya que Flick firmaría hasta el final de mandato de Joan Laporta, pero se dejaría una puerta abierta a una ampliación de futuro. El alemán, además, entiende perfectamente la situación económica del Barça y llegará por unas cantidades asumibles que incluirán un fijo relativamente bajo y premios altos por títulos conseguidos. Acepta el reto de jugársela dependiendo del rendimiento del equipo y esa ambición ha gustado.

Además, tanto Deco como Flick coinciden en el análisis deportivos y en las posiciones a reforzar, que en algunos casos pueden variar sobre la planificación prevista. Flick dio el visto bueno a la llegada de Guido Rodríguez, que fichará sí o sí, en junio y estuvo informado de las gestiones que está realizando el club para firmar a un extremo y otro centrocampista de calidad. A partir de ahí también se habló de posibles bajas sensibles con el objetivo de ingresar dinero y está bastante claro a los jugadores que se consideran transferibles dependiendo de que lleguen ofertas millonarias.

Las conversaciones fueron bien, pero el acuerdo no está firmado porque Deco ya advirtió a Flick y su entorno que Joan Laporta deberá tomar la decisión final tras hablar cara a cara con Xavi Hernández la próxima semana. Y es evidente que, tras los movimientos del club, el encuentro puede ser más tenso de lo normal. En el Barça se considera que no se ha faltado el respeto a nadie y que el club debe trabajar para confeccionar el futuro proyecto con o sin Xavi, por lo que las reuniones con entrenadores entran dentro de la normalidad. Con Flick está todo claro y la próxima semana podría haber novedades.

La apuesta por Flick está encima de la mesa con sus pros y contras, pero el Barça tiene aún encima de la mesa la opción de Rafa Márquez. Le ven preparado, pero Flick estaría ahora por encima porque se considera que es necesario un técnico experimentado y con títulos bajo el brazo para que el proyecto sea más creíble. Si Xavi debe salir, en el Barça entienden que se debe fichar a un técnico que haya ganado la Champions y haya demostrado su carácter ganador al máximo nivel. Eso no quiere decir que Márquez esté descartado al cien por cien, pero ha perdido enteros. Si el mexicano no acaba en el primer equipo y el filial no asciende saldrá del Barça para buscar un proyecto de más nivel. Y ofertas no le faltan.