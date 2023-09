Fermín: "Mi gol es lo menos importante, nos vamos dolidos por el resultado"

"Estoy muy agradecido a Xavi por la confianza y las oportunidades" "Es difícil imaginarse hace un año que estaría donde estoy"

Fermín ejerció de revulsivo en el empate del Barça en Son Moix, ante el Mallorca (2-2). El centrocampista saltó al césped desde el banquillo para reactivar el juego del Barça y firmó el gol que sirvió para salvar el punto, el primero en partido oficial con el Barça, pero se fue con un sentimiento agridulce.

"Estoy feliz por haber marcado mi primer gol con esta camiseta, con el club que soñé de pequeño, pero es lo menos importante. Nos vamos dolidos porel resultado, pero vamos a corregir los errores y a por el Sevilla", resumió un Fermín que repasó la acción del gol: "La ha puesto Rafa y Lewandowski la ha dejado pasar"

El centrocampista agradeció a Xavi la confianza que le está brindando: "Intento hacer lo que me pide el míster y ayudar al equipo en lo posible. Estoy muy agradecido a Xavi por la confianza y las oportunidades". Y espera poder seguir progresando: "Es difícil imaginarse hace un año que estaría donde estoy. Fue un año de aprendizaje y me ha servido para cumplir mi sueño. Ahora el objetivo que me marco es seguir ayudando al equipo".

Fermín explicó lo que le pidió Xavi cuando le dio entrada al terreno de juego: "Xavi nos ha pedido a Lamine Yamal y a mí que nos la jugáramos, que tuviéramos personalidad". Y lamentó no haber podido culminar la remontada: "El equipo lo ha intentado hasta el final. Nos vamos con eso, pero hay que hacer autocrírica"

