¿Por que el Barça rechazó a Éderson, pivote de la Atalanta?

En la final de la Europa League entre el Bayer Leverkusen y la Atalanta destacaron dos futbolistas del conjunto italiano: Ademola Lookman y Éderson dos Santos. El inglés marcó un hat-trick para dar el segundo título a la historia de la Dea, que tan solo había levantado una Copa Italiana en 1963. Mientras que el brasileño fue permanentemente protagonista en el centro del campo deshilando la medular alemana.

Precisamente, Éderson estuvo en la órbita del FC Barcelona este pasado verano. El brasileño llegó al Atalanta en el 2022 después de media temporada en la Salernitana donde multiplicó su valor. El Corinthians se lo vendió a la Salernitana por 6,5 millones de euros, y pocos meses después la Dea lo compró por 22,9 'kilos'.

"Éderson fue ofrecido al Barça el verano pasado, y entonces valía 30M€. El Barça no fue a por la operación. No tenía dinero" explicó Santi Ovalle en la 'Cadena SER'. Al no poder acceder al brasileño, el conjunto azulgrana opto por Oriol Romeu, que llegó a Barcelona procedente del Girona por 3,4 millones.

Oriol Romeu junto a Xavi Hernández / Valentí Enrich

Después de la final y una gran temporada, el precio de Éderson se ha vuelto a multiplicar. Ahora, su precio rondaría los 50 'kilos', el doble de lo que pagó en su día la Dea.