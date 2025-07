Santiago Niño Becerra advierte: "El sistema de pensiones ya no es viable"

El reconocido economista Santiago Niño Becerra ha sido tajante al analizar el porvenir del sistema de pensiones en España. El economista no se ha contenido a la hora de criticar a la clase política. En declaraciones a Noticias de Trabajo, afirmó: “El modelo actual ha llegado a su fin. Tal como yo lo veo, las nuevas generaciones no tendrán pensión”.

Según él, el discurso institucional no refleja la realidad: “Nos están mintiendo. Todos los partidos, sin importar su ideología, repiten que las pensiones son viables, que harán lo necesario… pero, ¿de dónde saldrá ese dinero?”, se preguntó con escepticismo.

Un sistema poco viable

Desde su perspectiva, la situación es crítica. “Lo que antes era funcional, ahora ya no lo es. Las cifras no encajan: los ingresos del sistema no cubren el gasto en pensiones”, argumentó. También recordó que el sistema actual nació tras la Segunda Guerra Mundial bajo supuestos muy distintos: empleo estable, salarios al alza por la inflación y una esperanza de vida que no superaba los 14 años tras la jubilación.

“Hoy las bases sobre las que se construyó el sistema ya no existen. Y por tanto, mantenerlo tal como está es inviable. No es una cuestión ideológica, es simplemente un desequilibrio entre lo que entra y lo que se gasta”, sentenció.

Durante una de sus clases, relató una anécdota que resume la preocupación de los más jóvenes. Un alumno le preguntó: “¿Por qué tengo que pagarte tu pensión si yo no tendré la mía?”, a lo que Becerra respondió con crudeza: “Probablemente ni siquiera llegues a poder costearla”.

El problema no es exclusivo de España, aunque aquí, subrayó, se complica aún más por un factor clave: “El nivel de ahorro privado para la jubilación es muy reducido”.

Becerra considera que el sistema tal como lo conocemos necesita una transformación profunda. De lo contrario, advierte, las próximas generaciones quedarán desprotegidas frente a un modelo que ya no se adapta a la realidad económica y demográfica actual.