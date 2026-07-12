Montse, experta en hipotecas: "La carga fiscal de la vivienda nueva es insostenible, te hacen pagar hasta un un 26% de impuestos"

La fiscalidad asociada a la vivienda continúa siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para quienes desean comprar, vender o incluso donar un inmueble. En el caso de la vivienda de obra nueva, la carga impositiva se dispara hasta niveles que muchos compradores desconocen.

Según explica la experta en hipotecas Montse Cespedosa, el conjunto de impuestos acumulados puede representar un porcentaje muy elevado sobre el valor final de la vivienda. La especialista pone un ejemplo claro: si se adquiere un inmueble por 300.000 euros, 78.000 corresponden únicamente a impuestos, lo que supone un 26% del valor total.

Esta cifra incluye desde el coste del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicado a la compra del suelo, y que el promotor ya incorpora en el precio final, hasta los tributos derivados de la licencia de obra y otros gastos administrativos que el promotor debe asumir durante el proceso de construcción.

Una fiscalidad que se dispara en el momento de la compra

A esta primera fase se suma la carga impositiva que afronta directamente el comprador al formalizar la adquisición. En este punto entran en juego dos tasas clave: el IVA del 10% y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En una vivienda de 300.000 euros, ambos conceptos ascienden a 32.250 euros, una cantidad que incrementa notablemente el desembolso final.

Para Cespedosa, esta situación refleja una presión fiscal que se ha vuelto “cada vez más insostenible”, especialmente para quienes buscan acceder a su primera vivienda.

Bajar impuestos para facilitar el acceso a la vivienda

La especialista en hipotecas considera que, si se pretende incentivar la compra de vivienda, el primer paso debe ser una revisión profunda de la fiscalidad.

"Solicito una bajada de impuestos para la compra de primera vivienda desde ya", concluye Cespedosa, insistiendo en que la actual estructura impositiva dificulta el acceso a la vivienda y penaliza a los compradores en un momento de gran tensión económica.