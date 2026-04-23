Louzán advierte: "El Gobierno debe implicarse ya en la organización del Mundial 2030, es un proyecto país"

“El Gobierno debe implicarse en la organización de un evento de esta magnitud. Es un proyecto de país que requiere coordinación. No podemos actuar cada uno por nuestra cuenta. Debemos liderar y trabajar juntos para que sea el Mundial que todos esperamos”. Mensaje muy directo de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, sobre la cita de 2030, un evento que, a su juicio, acaparará todos los focos en cuanto termine el de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La petición a la FIFA por Vigo y Valencia

El máximo mandatario federativo aprovechó la celebración de The Forum, evento organizado por el Atlético de Madrid y Apollo, su nuevo máximo accionista, para lanzar varios mensajes relacionados con la cita mundialista. “Se han caído dos sedes, como son Málaga y Coruña, pero están ahí para entrar Valencia, que va a tener un estadio muy moderno, parecido al Metropolitano en el que estamos; y Vigo. Hemos pedido a la FIFA que se incorporen estas dos sedes y esperamos que lo tengan a bien”, avanzó Louzán.

“Estos estadios son para el Mundial, pero también para LaLiga en el futuro, con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros que nos posicionará otra vez con sedes modernas”, celebró desde el estadio rojiblanco. Su intervención fue también una apelación constante a la colaboración institucional, en línea con la relación que mantiene con LaLiga desde que asumió el cargo en diciembre de 2024.

De hecho, compareció junto a Javier Tebas, quien enfatizó el valor de las competiciones nacionales para sostener el valor de las marcas de los clubes. “Es una oportunidad que no se puede perder. España es capaz de todo y de lo mejor. En UEFA nos decían: ‘¿qué ha pasado en la RFEF, que antes no querían organizar nada y ahora queréis organizarlo todo?’. Y ese no es el camino: tenemos capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo”, defendió Louzán.

Más allá del Mundial 2030, la RFEF ha manifestado públicamente su voluntad de organizar todo tipo de competiciones, desde el Mundial de Clubes hasta Europeos de cualquier categoría. Para consolidar este papel como hub de eventos, Louzán reclama un trabajo coordinado entre todas las instituciones, con el foco también en decisiones clave como la sede de la final del Mundial 2030, por la que compite Marruecos.

“Allí manda uno solo; en España mandamos bastantes. Este es un proyecto de país y debemos coordinarnos. El Gobierno debe liderar para que sea el Mundial que todos esperamos. A partir de septiembre espero que cojamos todos el toro por los cuernos”, señaló. Y cerró con un mensaje claro: “Hay una serie de infraestructuras, no solo estadios, sino también redes aeroportuarias y otras infraestructuras clave, que deben estar a punto para aprovechar esta gran oportunidad de transformar de nuevo España y consolidarnos como un referente mundial”.