FC Barcelona - Racing Club de Santander: alineaciones probables de la jornada 6 de la Liga EA Sports

El FC Barcelona afrontará este miércoles una nueva jornada de LaLiga con el objetivo de mantener su pleno de victorias en este inicio de temporada. El conjunto de Hansi Flick llega al duelo ante el Racing de Santander en un momento especialmente dulce, con seis triunfos consecutivos y una producción ofensiva que está marcando diferencias: 26 goles en los seis partidos disputados entre LaLiga y Champions.

El último encuentro, sin embargo, dejó una pequeña advertencia. El Barça se impuso por 2-4 al Levante después de encarrilar el partido con claridad, pero una relajación en la segunda mitad permitió al conjunto valenciano meterse de nuevo en el encuentro y poner en peligro los primeros puntos de la temporada. Flick tendrá ahora que gestionar los esfuerzos de una plantilla que está afrontando un calendario exigente.

Rotaciones en defensa

La defensa es una de las líneas que más cambios podría presentar. Kounde tiene opciones de regresar a la titularidad, mientras que uno de los puestos del eje queda pendiente de decisión entre Christensen, Cubarsí y Gerard Martín. El danés fue suplente ante el Levante, mientras que Gerard tuvo que abandonar el terreno de juego después de recibir un golpe en la nariz. El central no tendría problemas para estar disponible.

En la banda, João Cancelo podría recuperar la titularidad después de haber sido de la partida ante el Feyenoord. El portugués daría descanso a Xavi Espart, que ha acumulado minutos importantes en este inicio de curso.

Marc Bernal contra el Rayo Vallecano / Valentí Enrich

También se esperan movimientos en la medular. Marc Bernal parte con opciones de ser titular para dar descanso a algunos de los habituales. Por detrás aparecen varias alternativas, con Rodri, Pedri e incluso Gavi como candidatos a acompañarle. La intención de Flick pasa por gestionar los minutos de sus jugadores más importantes y evitar sobrecargas después de este exigente arranque. Dani Olmo, además, podría regresar al once en lugar de Fermín López.

En ataque también pueden producirse cambios. Lamine Yamal y Anthony Gordon fueron sustituidos relativamente pronto ante el Levante y podrían volver a formar parte del once inicial. La competencia, en cualquier caso, ha aumentado con Adeyemi, que reclamó protagonismo con un golazo en el tramo final del encuentro. Las únicas bajas confirmadas son Frenkie de Jong y Bardghji, por lo que el técnico alemán tiene margen para introducir cambios sin perder profundidad en la plantilla.

Un Racing lanzado tras volver a Primera

El Racing de Santander afrontará el partido con la ilusión de enfrentarse a uno de los grandes del campeonato después de un buen regreso a Primera División 14 años después. El conjunto dirigido por José Alberto ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en las cinco primeras jornadas y se ha instalado en una zona cómoda de la clasificación.

La última jornada reforzó todavía más las sensaciones del equipo cántabro. El Racing derrotó al Alavés, que llegaba invicto y situado en la segunda posición, gracias a un doblete de Zabiri. El delantero se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato y ya suma cinco goles en cinco partidos.

El delantero del Racing Yassir Zabiri celebra tras anotar el segundo gol durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports que disputan el Racing de Santander y el Alavés este sábado, en el estadio El Sardinero de la capital cántabra. EFE/ Pedro Puente Hoyos / Pedro Puente Hoyos / EFE

Agirrezabala volverá a ocupar la portería, mientras que José Alberto podría mantener la defensa que viene utilizando en las últimas jornadas, con Mantilla, Pablo Ramón, Belocian y Jorge Salinas. Este último fue una de las opciones que el Barça siguió durante el pasado mercado de verano. En el centro del campo, Prati e Iván Martín parten como los principales candidatos a repetir en el once, aunque hay más dudas en las posiciones ofensivas. Lo más probable es que José Alberto mantenga a los cuatro jugadores que fueron decisivos para remontar al Alavés: Pablo García, Canales, Iñigo Vicente y Zabiri.

El Racing contará con dos bajas. Almeida deberá cumplir sanción después de su expulsión, mientras que Andrés Martín estará fuera por un esguince de rodilla sufrido ante el Elche.

Alineaciones probables

XI del FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine, Olmo, Adeyemi; Raphinha.

XI del Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Prati, Iván Martín; Canales, Iñigo Vicente, Pablo García; Zabiri.