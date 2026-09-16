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Muere Bartina Koeman, esposa de Ronald Koeman, a los 65 años

Bartina Koeman, esposa del héroe de Wembley, llevaba luchando desde 2010 con una larga enfermedad

Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, ha fallecido este martes 15 de septiembre a los 65 años

Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, ha fallecido este martes 15 de septiembre a los 65 años

Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, ha fallecido este martes 15 de septiembre a los 65 años / SPORT

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Bartina Koeman Boddeveld, esposa de Ronald Koeman, falleció este martes 15 de septiembre a los 65 años, según comunicó la familia del exfutbolista y exentrenador del Barça. La noticia fue adelantada por 'Mundo Deportivo'. Koeman confirmó posteriormente el fallecimiento de su esposa a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía de ambos.

"Con profunda tristeza, pero también con mucho orgullo y amor, nos despedimos de mi maravillosa esposa, nuestra querida mamá y abuela ♥️

Bartina Koeman - Boddeveld

30 de enero de 1961 - 15 de septiembre de 2026

Familia Koeman", reza el texto escrito por Ronald Koeman en su cuenta de Instagram.

Bartina Koeman llevaba desde 2010 luchando contra un cáncer de mama crónico. "La enfermedad reapareció en 2018 y volvió a hacerlo en 2023", explicó hace unos meses el ex héroe de Wembley. El ex seleccionador holandés habló sobre la situación en el programa de televisión 'Eva', presentado por Eva Jinek, después de que en octubre del año pasado se ausentara de uno de los entrenamientos de la selección de Países Bajos. En aquel momento, Koeman se limitó a explicar que su ausencia estaba relacionada con su esposa.

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Ronald y Bartina Koeman estaban casados desde 1985 y tienen tres hijos: Debbie, Tim y Ronald Jr. Bartina Koeman Boddeveld nació el 30 de enero de 1961 y falleció el 15 de septiembre de 2026. Desde la redacción de SPORT enviamos nuestro más sentido pésame a toda sus familiares, es especial a Ronald Koeman, ex futbolista y ex entrenador del Barça.

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