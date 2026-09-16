Tere, la última habitante de un pueblo de Asturias: "Sola no me siento para nada, porque tendría la opción de estar en otro sitio. Estar aquí para mí es tranquilidad y sosiego"

¿Imaginas vivir en un pueblo en el que solamente vives tú? Esa es la realidad de Tere, una mujer de Asturias que creció en un pequeño pueblo el cual ha sido abandonado por el paso del tiempo... con la excepción de la propia Tere.

Así es la historia de Tere, la única habitante de un pequeño pueblo de Asturias

La historia de Tere en este pueblo comienza cuando, con solo tres años, se mudó allí para vivir con su abuela y sus tíos. Estos fueron los últimos en abandonar el pueblo, algo que ocurrió en el año 1991.

Dicho esto, es importante recalcar que el pueblo en sí nunca destacó por estar a rebosar de gente. Según recuerda Tere, llegó a haber únicamente cinco viviendas habitadas, por lo que incluso cuando estaba poblado ya era extremadamente pequeño.

Tere recuerda que el proceso de despoblación empezó a darse sobre todo a partir de la década de los 60, que fue cuando la mayoría de la gente dejó atrás el pueblo para empezar a buscar oportunidades en la ciudad.

La mujer asturiana considera que hay varios factores que contribuyeron al progresivo aislamiento y despoblamiento del pueblo: por un lado, estaba el hecho de que dependía de la ganadería, y por otro, que hasta 1978 no hubo carretera principal.

Tere, mujer de asturias / SPORT.es / Hilux Aventura

A pesar de que todos los demás vecinos acabaron marchándose, Tere decidió permanecer allí. El motivo es que quería seguir cuidando de la casa familiar y, de alguna forma, mantener vivas las memorias que se habían formado en el pueblo.

Asimismo, el día a día de Tere es uno que está lleno de actividades: todo comienza con el agua, la cual obtiene de un río cercano a su casa. Además, ella misma cultiva la mayoría de alimentos que consume, pero si le hace falta sale a comprar y trabajar.

Tere, mujer de asturias / SPORT.es / Hilux Aventura

En la casa, la única compañía de la que goza Tere es la de los animales que ha rescatado. A pesar de ello, asegura que no se siente sola: para ella el pueblo es una forma de vivir tranquila, de tener sosiego en su vida.

Pero Tere es consciente de que su presencia es también lo que mantiene con vida al pueblo. Le satisface poder conservarlo mientras está allí, aunque le entristece pensar en lo que ocurrirá cuando ella ya no pueda hacerlo.

Tere cree que lo más probable es que con el tiempo el pueblo acabe perdiéndose por completo entre la vegetación, convirtiéndose así en una especie de ruinas. Por eso, quiere hacer todo en su poder ahora mismo para mantenerlo con vida.

En definitiva, se trata de una historia sobre una pequeña parte de España atrapada en el tiempo, con una sola mujer manteniendo viva la llama de lo que en su momento fue un pequeño pueblo de Asturias. Mientras Tere siga allí, al menos una parte de la historia de este pequeño pueblo asturiano continuará viva.