Elche - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones, dónde ver y horario

TRAS UNA VICTORIA

Los blancos llegan al Martínez Valero tras ganar 4-1 en casa ante el Rayo Vallecano. Un encuentro que los de Mou cerraron en el primer tiempo, pero se les complicó durante varios minutos del segundo tiempo. Un tramo de encuentro que molestó a parte del Bernabéu y se volvieron a oír pitos en sus gradas.