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Elche - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones, dónde ver y horario
Sigue el minuto a minuto del partido de LaLiga entre el Elche y Real Madrid en el Martínez Valero
Sin margen de error
El conjunto de Jose Mourinho sabe que no puede fallar. Ya cayó en el Villamarín y está tres puntos por debajo del Barça. Al nivel y ritmo que está el cuadro azulgrana, poco margen de error para los blancos.
Llegada al Martínez Valero
Así ha sido la llegada al Martínez Valero del Real Madrid. Gran expectación.
La lucha por el Pichichi (el Balón de Oro)
Mbappé es, junto a Lamine, Raphinha, Camello y Roberto Fernández, el máximo goleador de la Liga con seis dianas. El año pasado ya fue el Pichichi. Ha empezado esa pugna calentita y, además, con Lamine y Kylian en plena 'batalla' por el Balón de Oro.
XI del Elche
Tenemos también XI del Elche:
Bellingham, fuera
Mourinho deja fuera del once a Jude Bellingham, que había sido titular hasta ahora en todos los partidos. Segunda titularidad seguida de Diomande, que nos dejó algo fríos contra el Rayo el otro día.
EN POSICIONES DE DESCENSO
El Elche tampoco ha arrancado la temporada de la mejor manera. En sus 5 primeros encuentros solo han sacado dos puntos ante el Deportivo y el Athletic Club. Unos malos resultados que los han metido en un problema y se encuentran en posiciones de descenso.
XI DEL MADRID
Ya hay XI del Madrid: Courtois, Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Arda, Vini Jr, Diomande y Mbappé.
SIN GANAR DESDE EL 1978
Los ilicitanos llevan muchos años sin conseguir ganar al Real Madrid en casa, de hecho, desde el 1978. Desde entonces solo han conseguido dos empates ante el conjunto merengue
Árbitro para el derbi madrileño
Miguel Ángel Ortiz Arias será el encargado de dirigir el derbi del próximo domingo entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Colegiado madrileño para el derbi de la capital.
TRAS UNA VICTORIA
Los blancos llegan al Martínez Valero tras ganar 4-1 en casa ante el Rayo Vallecano. Un encuentro que los de Mou cerraron en el primer tiempo, pero se les complicó durante varios minutos del segundo tiempo. Un tramo de encuentro que molestó a parte del Bernabéu y se volvieron a oír pitos en sus gradas.
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