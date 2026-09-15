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Elche - Real Madrid, hoy en directo: alineaciones, dónde ver y horario

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Vinicius Jr, en un partido con el Real Madrid

Vinicius Jr, en un partido con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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