Toscana Viar, nutricionista de la selección española: "Si Ferran Torres decide concentrar la ingesta en una o dos comidas, esas comidas deberán estar bien planificadas para cubrir sus necesidades energéticas y nutricionales"

La rutina alimentaria de Ferran Torres, delantero del Paris Saint-Germain, está en el punto de mira al reconocer que "ceno sobre las 19:30 o 20:00 de la tarde y no vuelvo a comer hasta las 14:00 del día siguiente". Ahora, Toscana Viar, nutricionista de la selección española, explicó a 'CuídatePlus' que no es partidaria de que los deportistas de alto nivel practiquen el ayuno intermitente.

La especialista se mostró poco "partidaria de decir que una estrategia nutricional es buena o mala porque esté de moda", debido a que en la nutrición "casi nunca existen recetas universales y lo importante es valorar el contexto de cada deportista".

Sin embargo, quiso dejar claro que "hay jugadores a los que un ayuno intermitente les puede encajar perfectamente y otros a los que no", pero matizó que "dependerá de sus horarios, del volumen de entrenamiento, de sus sensaciones, de su capacidad para cubrir sus necesidades nutricionales y, sobre todo, de si les permite entrenar, recuperarse y competir al máximo nivel".

Sobre el caso del atacante del PSG, Viar fue clara: "Si un jugador decide concentrar la ingesta en una o dos comidas, esas comidas deberán estar bien planificadas para cubrir sus necesidades energéticas y nutricionales, siempre adaptándose a lo que mejor le funcione y le siente bien".

Ferran Torres, MVP en su dbeut con el PSG / @PSG_inside

La experta en nutrición no dudó en decir que "imponer una única forma de comer, sino en encontrar la estrategia que permita a cada deportista rendir al máximo".

Por otro lado, aseguró que "no trabajamos para que todos los jugadores coman igual; trabajamos para que cada jugador encuentre la forma de comer que mejor le permita rendir".

Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Slovan Bratislava, en París / EFE/YOAN VALAT

Una de las claves para rendir a un alto nivel es el entrenamiento, ya que es lo que marca la diferencia, aunque hay que tener en cuenta otros aspectos. "Entrenar bien es importante, pero aprovechar ese entrenamiento depende, en gran parte, de cómo comes, cómo descansas y cómo te recuperas", aseguró.

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Por último, la experta comentó que hay que comer antes de un partido: "Priorizamos hidratos de carbono de calidad, como, por ejemplo, arroz, pasta o boniato, acompañados de una fuente de proteína fácil de digerir".