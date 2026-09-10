España - Nueva Caledonia: a qué hora y dónde ver hoy el partido del Mundial sub-20 Femenino gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Nueva Caledonia en el Arcekir Mittal Park de Polonia hoy jueves 10 de septiembre en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino. Las de David Aznar afrontan su siguiente desafío en el torneo intercontinental con la motivación de dejar sellada su presencia en la fase final de la competición.

Después de superar con solvencia su exigente estreno ante Nigeria de la mano de Marisa y Cerrato, la selección española medirá sus fuerzas ante la 'cenicienta' del grupo F. En caso de cumplir los prónosticos y llevarse la victoria, 'La Rojita' contará con 6 puntos en su casillero particular y el billete hacia la siguiente ronda en el bolsillo.

Una vez tachado este segundo compromiso, España completará su andadura en la fase de grupos con un enfrentamiento ante China. El combinado asiático viene de golear a Nueva Caledonia (5-0) y, si consigue imponerse ante Nigeria, apunta a jugarse con las de David Aznar el liderato del grupo y un cruce más favorable en la primera ronda eliminatoria.

¿A qué hora juega España contra Nueva Caledonia hoy en el Mundial sub-20 Femenino?

El partido entre España y Nueva Caledonia, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino, se disputará hoy jueves 10 de septiembre a 15:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Nueva Caledonia gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino entre la selección española y Nueva Caledonia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.