Maldini no da crédito con la victoria del Real Madrid y señala a un futbolista: "No está nada bien"

El Real Madrid volvió a ganar lejos del Santiago Bernabéu, pero las sensaciones del conjunto de José Mourinho son más que preocupantes. El equipo blanco ganó in extremis ante el Elche en el Martínez Valero gracias a un gol de Carlos Espí en el minuto 91, después de que el conjunto de Martín Anselmi remontase el 0-2 inicial. Una victoria importante, aunque no despeja las dudas, especialmente de cara al próximo partido ante el Atlético de Madrid.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo del Real Madrid en su canal de YouTube. En primer lugar, el comentarista de Movistar Plus empezó diciendo que es "un partido en el que estoy convencido de que Mourinho no puede estar contento de lo que ha pasado, pero tampoco Anselmi".

El creador de contenido señaló que el conjunto blanco "ha vuelto a las andadas en el sentido de que, de nuevo, es un equipo que no es capaz de controlar el juego, se le complica un partido, precisamente por eso, porque el Real Madrid tenía un 0-2 bastante cómodo, ante un Elche, que sinceramente es un equipo que asume riesgo, pero que estaba generando muy poquito".

Uno de los futbolistas que mejor rindió sobre el terreno de juego del Martínez Valero fue Diomande: "Ojo a esto, porque al final ha terminado quitando a Vinicius para meter a Diomande en la izquierda".

El centrocampista marfileño del Real Madrid Yan Diomande lucha con el israelí Roy Revivo, del Elche / EFE/Kai Forsterling

La otra cara de la moneda fue el partido del extremo brasileño. "Vinicius ha vuelto a hacer un partido muy flojo. Ha jugado realmente mal, porque con la pelota, ha tenido varios detalles técnicos impropios de él, un par de remates fallidos también impropios de él y ha estado muy poco activo sin balón. Eso es precisamente lo que sí ha hecho Diomande".

Sin embargo, tiene claro que "va a seguir teniendo la titularidad, pero lo del cambio empieza a ser significativo", justo cuando el Real Madrid estaba sufriendo más: "El Elche estaba siendo muy superior en la segunda mitad".

Vinicius, ante el Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El partido lo volvió a resolver Espí: "Es un futbolista que está siendo clave en el Real Madrid, jugando muy poco minutos. Ya marcó ante el Espanyol, lo que significa que ya ha dado cuatro puntos en dos acciones de gol".

Noticias relacionadas

"Al final, triunfo del Real Madrid, pero con enormes dudas y con un héroe, una vez más, Carlos Espí, que ha caído de pie en este equipo", concluyó.