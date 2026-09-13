Rodri 'obliga' a Flick a variar el sistema

Una vez terminada la ventana de verano, los clubes hacen balance de las altas y bajas de sus propios equipos y valoran si se han cumplido los objetivos para mejorar el nivel competitivo de la plantilla. En el caso del Barça, da la impresión de que se ha acertado completamente al reforzar posiciones, tanto en el plano deportivo como en el personal. Es decir, los nuevos aportarán un plus de calidad y una buena dinámica y ambiente de vestuario, algo que es clave en la filosofía de Hansi Flick y del club.

Uno de los aciertos es Rodri. Aunque la posición no era prioritaria, en este caso la comisión técnica, encabezada por Deco, ha demostrado que hay que estar muy atento al mercado y aprovechar este tipo de oportunidades que surgen para mejorar la plantilla. Aparte, has quitado a tu máximo rival un jugador y, además, la pieza que más necesitaba para encajar en su plantilla.

Ganar la batalla fichando al mejor jugador del último Mundial, Balón de Oro, y pagando un traspaso de 60-70 millones, muy inferior a su valor real de mercado, tiene mucho mérito. Para sustituirlo, el Manchester City se ha gastado 250 millones en Elliott y Bouadi. Hay que decir que la predisposición del jugador y su prioridad por fichar por el Barça han facilitado la negociación.

¿Qué aportará Rodri al Barça?

Primero, su presencia en la plantilla sube considerablemente la calidad, la competitividad, la mentalidad ganadora y el poderío. Por ser el mejor del mundo en su posición, le caracteriza un talento innato para elegir los toques según la necesidad de la jugada. El ‘timing’, dar la velocidad adecuada o ralentizar el juego, lo hace con naturalidad, intuición y fluidez. Su visión de juego es excelente, muy creativa en todos los sentidos y con una orientación siempre dirigida hacia donde hay más posibilidades de romper líneas, penetrar y llegar a la portería contraria.

Es paciente en los cambios de orientación, dando a entender que busca, sin ansiedad, desorientar y debilitar al contrario. Con un claro dominio en su zona, descongestiona el juego con mucha facilidad y es muy importante porque el Barça, en todos los partidos, está en campo contrario, dominando el juego contra equipos muy replegados.

Con la incorporación de Rodri, Hansi Flick ha modificado un poco su sistema, combinando y compaginando el 4-2-3-1 con el 4-3-3 durante el partido porque Rodri, para sacar lo mejor de él, debe jugar solo la mayoría del tiempo por delante de la defensa y tener la zona céntrica para él. Ahora Pedri, Fermín, Olmo, Gavi y Bernal son más interiores ofensivos. Pedri está pisando más área, llega más a zona de finalización y Fermín compagina actuar como interior por la derecha y por detrás del delantero. La misma función tienen Olmo y Gavi.

El que sufrirá la incorporación de Rodri es Frenkie de Jong por su rol específico. Todos se complementan perfectamente con Rodri porque son generosos, solidarios y priorizan el equipo ante el interés individual. Además, con Rodri se gana en contención y recuperación, situaciones en fase defensiva en las que nunca se precipita. Demuestra anticipación para robar balones e incluso puede jugar, si es necesario, de central. También tiene capacidad de llegada asociándose, tiro potente y preciso y poderío aéreo en las dos áreas.

Para Rodri, además, es un privilegio poder estar en un grupo de jugadores que le ayudarán a sacar el máximo de su potencial. La palabra que mejor define a Rodri es equilibrio porque en las transiciones es muy sereno, sosegado, pero no lento en las ejecuciones. Al contrario, fomenta la fluidez.

Hay que destacar su capacidad de autoridad, que le convierte en un líder creativo, constructivo, exigente, convincente y posiblemente en la mano extendida del míster en el terreno de juego durante el partido y dentro del vestuario, teniendo en cuenta su experiencia jugando en los grandes escenarios. Resumiendo, el equipo ha subido su nivel de calidad y competitividad y será todavía más respetado y temible en todas las competiciones