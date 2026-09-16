El Real Madrid justifica el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté... señalando al Barça: "Y nadie dijo ni mú"

El gesto de Vinicius, Mbappé y Konaté durante el Elche-Real Madrid ha generado un enorme revuelo. Los tres futbolistas se arremangaron la camiseta con la que el conjunto blanco saltó al terreno de juego, evitando así que pudiera leerse el mensaje que lucían en el frontal: 'Todos somos caballas', en referencia a Ceuta. Una imagen que no ha sentado bien en una parte del madridismo y que también ha provocado críticas fuera del entorno del club.

Ante el ruido generado, el Real Madrid ha trasladado su versión a través de su departamento de comunicación. El club defiende que la decisión de aceptar la petición del Elche de lucir la camiseta no implica que todos sus futbolistas tengan que compartir el mismo punto de vista y apela a las diferentes sensibilidades existentes dentro del vestuario.

Vinicius, Mbappé y Konaté saltan al campo con la camiseta levantada tapando el mensaje de apoyo a Ceuta. / Sport.es

"Solo existe una versión, que es la verdad. Vamos a ver, el Real Madrid, como El Corte Inglés o Perfumerías Avenida o OK Diario es un grupo de humano, de personas, pero no de opinión única. Y cada uno tiene sus opiniones y sus sensibilidades. Y así debe ser. La petición del Elche de lucir estas camisetas fue aceptada por el Club, y en su vestuario existen opiniones, sensibilidades y visiones de la realidad", explica el mensaje enviado por el club.

"Y nadie dijo ni mú"

Hasta ahí, el Real Madrid reivindica y justifica la pluralidad de opiniones de sus jugadores. Sin embargo, la respuesta incorpora inmediatamente una referencia al Barça que llama especialmente la atención. El club blanco recuerda que la entidad blaugrana rechazó lucir la misma camiseta antes del partido frente al Levante y cuestiona que entonces no se produjera una reacción similar: "Quiero recordar (escribe, en primera persona del singular, quien envía el mensaje) que el Barcelona se negó como Institución a hacerlo frente al Levante. Y nadie dijo ni mú", concluye el mensaje.

La comparación con el Barça es, cuanto menos, llamativa. El hecho de que el Barcelona decidiera no participar en la iniciativa como institución y que tres jugadores del Real Madrid optaran después por ocultar el lema son situaciones distintas, aunque el club blanco las coloca en el mismo contexto para defender su postura. Es decir, si desean que alguien critique al Barça, deberían aceptar que les criticaran a ellos.

Vinicius y Mbappé se sacaron la camiseta de Ceuta / Movistar+

El Real Madrid, por tanto, no entra a cuestionar directamente el comportamiento de sus futbolistas. Su argumento es que el club aceptó la petición del Elche y que, a partir de ahí, cada jugador tiene sus propias opiniones y sensibilidades. Una explicación que, sin embargo, deja una cuestión sobre la mesa: si el club considera legítima esa diversidad dentro del vestuario, resulta poco habitual que para defenderla necesite poner el foco en una decisión previa del Barça.

La polémica, que se ha hecho viral rápidamente y que suscita todo tipo de opiniones, parece no haber gustado al Real Madrid, que busca, una vez más, desviar la atención hacia el Barça para no ver dañada su imagen.