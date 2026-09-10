De la Fuente apuesta por Lamine para el Balón de Oro y ya piensa en Espart para la absoluta

Luis de la Fuente tiene claro que un futbolista español debería ganar este año el Balón de Oro. El seleccionador español habló este jueves durante la presentación del España-República Checa que se disputará el próximo 3 de octubre en Oviedo y señaló directamente a Lamine Yamal como uno de los grandes candidatos al premio.

"Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista", afirmó De la Fuente. El técnico fue más allá y apuntó que el delantero del Barça tendrá muchas oportunidades de conquistar el galardón en los próximos años. "Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde demasiado en ganarlo", añadió.

El seleccionador también destacó el inicio de temporada del futbolista blaugrana. "Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años", aseguró De la Fuente, que volvió a mostrar su confianza en un jugador que ya se ha convertido en una pieza fundamental tanto para el Barça como para la selección.

Lamine Yamal celebra su gol de falta ante el Feyenoord / Alberto Estévez / EFE

De la Fuente también echó en falta a Mikel Oyarzabal entre los candidatos al Balón de Oro. El seleccionador defendió el talento nacional y bromeó sobre la ausencia del delantero de la Real Sociedad.

"Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España; somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad. Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos", explicó. "El que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron", añadió entre risas.

Espart, el futuro de España

El técnico también fue preguntado por Xavi Espart, importante en el inicio de curso en el equipo de Hansi Flick, y por el madridista Carlos Espí, dos jóvenes que están llamando la atención y que aspiran a entrar algún día en los planes de la absoluta. De la Fuente dejó abierta la puerta a ambos, aunque pidió paciencia.

Espart jugó un gran encuentro ante el Valencia / Dani Barbeito / SPO

"En el futuro seguro que estarán", afirmó el seleccionador, que reclamó "respeto a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todos estos años".

"No hace falta tener tanta prisa", añadió De la Fuente, consciente de que España cuenta actualmente con una generación consolidada que sigue siendo la base de la selección.

Respeto a Marcos Llorente y pone la vista en el siguiente Mundial

El seleccionador también se refirió a la decisión de Marcos Llorente de retirarse de la selección española. De la Fuente explicó que el futbolista había hablado previamente con él y mostró su "absoluto respeto y agradecimiento" hacia el jugador, con quien aseguró mantener una "fantástica relación".

Por último, De la Fuente volvió a defender que la final del Mundial 2030 se dispute en España. El seleccionador reconoció además que le encantaría dirigir a la selección en ese encuentro, dentro de un torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.