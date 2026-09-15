Cumbre de Flick con Gavi

Gavi ha tenido un inicio accidentado de temporada. Después de ser titular en el estreno oficial en Elche, un golpe en la pierna derecha le impidió participar en los siguientes partidos de Liga ante el Athletic Club y el Rayo Vallecano.

El andaluz jugó 44 minutos en Elche y 8 minutos más frente al Feyenoord en la Champions League, pero vio desde el banquillo los duelos en Mestalla y el Ciutat de València. Pese a ello, Hansi Flick es un técnico que lo tiene muy en cuenta y no ha caído ni mucho menos en el olvido.

Una muestra clara se ha visto en el entrenamiento de este martes previo al partido de mañana ante el Racing de Santander. El técnico ha mantenido una conversación con el futbolista, con la compañía del técnico asistente Arnau Blanco, de forma separada a sus compañeros.

Ya en rueda de prensa, el germano ha explicado que el andaluz es víctima del buen momento del equipo. "Todos los jugadores son importantes y los necesitamos a todos. Gavi tiene una ambición muy grande, siempre quiere jugar. Se ha recuperado, pero el equipo lo está haciendo bien. Lo debe aceptar. Hemos de gestionar los minutos, no sabemos qué pasará en la temporada. Está entrenando bien, eso es lo que quiero ver”, ha dicho.

Gavi es uno de los candidatos a entrar en el equipo en la rotación que puede hacer Hansi Flick en el partido contra los cántabros de la sexta jornada de Liga. Su prestación en los entrenamientos es siempre positiva, con mucha energía, y Flick quiere piernas frescas para afrontar este doble enfrenamiento de mañana miércoles contra el Racing y el del sábado en el Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Gavi se lastimó en el partido disputado en Elche en la primera jornada de Liga / DPA vía Europa Press

El de los Palacios podría entrar por Pedri, quien podría descansar, y jugar en su posición natural de interior. De todos modos, la polivalencia de Gavi le permite actuar tanto de interior, como de medio centro o incluso de media punta. Tres posiciones claras para un centrocampista total, con llegada y calidad. También ha actuado pegado a la izquierda, aunque esta demarcación está cubierta esta temporada por Gordon y Adeyemi.

Bisiwu

En el entrenamiento ha estado presente el joven Jesse Bisiwu, aunque Hansi Flick ya comentó que su papel está en el segundo equipo. Ya se vio este fin de semana cuando jugó con el Barça Atlètic en Logroño frente al filial local y fue sustituido en el segundo tiempo algo fatigado. Cabe recordar que Bisiwu tuvo que parar por un golpe sufrido en la final de la Copa Catalunya y tiene que adquirir nuevamente el ritmo de competición.

Bisiwu, en acción con la camiseta blaugrana / Valentí Enrich

La anécdota de la jornada fue el pasillo de collejas a que fue sometido el preparador físico Pepe Conde. El buen ambiente predomina en este vestuario, como se ha vuelto a a apreciar en esta ocasión.

El FC Barcelona se ha preparado bajo un intenso calor para afrontar el reto de ganar el sexto partido consecutivo en la Liga y, el séptimo oficial, marcando un nuevo récord en la historia del club.