Gordon: "No me esperaba esto"

Anthony Gordon está disfrutando de sus primeros meses como jugador del Barça. El extremo inglés, uno de los fichajes del conjunto azulgrana este verano, ha atendido a los medios del club para analizar el gran inicio de temporada y ha destacado especialmente la variedad de recursos que tiene el equipo de Hansi Flick. Para Gordon, el Barça cuenta con tantos perfiles diferentes que resulta muy complicado encontrar la manera de frenarlo.

"Estoy muy feliz, sabemos de los que somos capaces. Creo que será muy difícil evitar que marquemos", aseguró el internacional inglés. Gordon considera que una de las grandes virtudes del equipo es su capacidad para adaptarse a cualquier escenario: "Creo que la principal cualidad de este equipo es que encontramos una solución en cada situación de juego. Así que, haga lo que haga el otro equipo, creo que podemos encontrar una solución".

El extremo puso varios ejemplos para explicar la variedad ofensiva del Barça. "Tenemos características diferentes. Tenemos dos números 10, Fermín y Dani Olmo, completamente diferentes... Lamine puede jugar en cualquier posición, Raphinha es un perfil diferente. Karim y yo. Tenemos un par de mediocentros distintos: podemos desbloquear cualquier defensa", explicó.

"Los goles pueden llegar de cualquier parte"

Gordon también destacó la profundidad de la plantilla después de un verano en el que el Barça perdió a varios jugadores importantes. "Sé que se fueron algunos grandes jugadores como Ferran, Rashford o Lewandowski, pero también se han fichado buenos jugadores. Y ahora realmente sentimos que somos un equipo", señaló.

El inglés insistió en que el peligro del Barça no depende únicamente de sus delanteros. "Como he dicho: los goles pueden llegar de cualquier parte. Xavi Espart, el lateral izquierdo, marcó el otro día. Es mucho más peligroso tener un equipo así", afirmó.

El arranque goleador del equipo también ha sorprendido al propio Gordon. "Esperaba ganar cada partido, pero quizás no marcando cinco goles, así que tengo que decir que no lo esperaba", reconoció. "Creo que tuvimos un inicio de temporada increíble. Y si dijera que esperaba que marcáramos cinco goles en tantos partidos no sería cierto".

Gordon destaca la exigencia de los entrenamientos

El extremo inglés también explicó cómo la exigencia de los entrenamientos le está ayudando a afrontar los partidos. "Entrenar para mí te prepara para los partidos. Si entrenas fuerte, el juego se vuelve mucho más sencillo en los partidos porque juegas contra los mejores en los entrenamientos y la intensidad está ahí", apuntó.

"Tienes que defender, tienes que atacar. Todo lo que implica. Luego llega el partido y el equipo contra el que juegas no tiene ese nivel de jugadores", añadió.

Gordon, además, apuesta por mantener los pies en el suelo pese al espectacular inicio de temporada. "Es importante no mirar lejos. Ahora tenemos dos partidos duros antes del parón y tenemos que centrarnos en el primero", afirmó.

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El inglés cree que esa mentalidad ha sido una de las claves del buen comienzo: "Por eso creo que hemos tenido éxito hasta ahora porque no hemos sido complacientes: hemos sido despiadados, hemos sido dominantes. Y tenemos que seguir así".