Mbappé se mete en un lío en Francia

Kylian Mbappé se ha metido en un terreno delicado en Francia. Una frase de la estrella del Real Madrid sobre Ousmane Dembélé en su entrevista con 'France Football' no sentó bien al entorno del actual Balón de Oro y ha provocado una reacción que amenaza con convertirse en uno de los temas de conversación de los próximos días en la selección francesa.

Mbappé habló de las diferentes trayectorias que habían seguido ambos y destacó que, mientras Dembélé siempre había sido considerado un buen futbolista, a él se le había señalado desde muy joven como "el elegido". "Siempre fue visto como un jugador muy talentoso, mientras que yo siempre fui visto como el elegido. Alcancé el nivel más alto muy temprano en mi carrera", explicó el delantero madridista.

El francés también quiso poner en valor la evolución de su compañero de selección. "Su trayectoria fue diferente. Tuvo lesiones y momentos difíciles, pero ha tenido un regreso increíble", añadió Mbappé. Unas palabras que, lejos de pasar desapercibidas, no habrían gustado a Dembélé.

Dembélé recoge el guante

El delantero del PSG respondió públicamente después de la victoria de su equipo ante el Brest y utilizó precisamente la expresión que había empleado Mbappé. "Como dije, nunca he sido 'el elegido', pero he trabajado muchísimo", afirmó Dembélé.

El Balón de Oro fue todavía más contundente al recordar su trayectoria: "Siempre he estado al fondo de la clase, trabajando duro. Toda mi carrera, no he dicho ni mu, ¡he trabajado duro!". Y terminó dejando una frase que en Francia se ha interpretado como una respuesta directa: "El año pasado fui recompensado con un año fantástico en el Paris Saint-Germain. Y este año veremos, tranquilos".

La reacción no habría sido casual. Según 'L'Équipe', Dembélé no recibió bien la entrevista de Mbappé y algunas personas cercanas, tanto dentro como fuera del vestuario, fueron incluso más duras al valorar las declaraciones del madridista.

No es la primera vez que Dembélé opta por guardar silencio ante determinadas intervenciones mediáticas de su amigo Mbappé. Precisamente por conocerlo bien, y según la información del medio francés, el jugador del PSG había preferido en anteriores ocasiones no responder públicamente. Esta vez, sin embargo, decidió hacerlo, aunque sin mencionar directamente a Mbappé.

"Esto no es trivial"

La respuesta de Dembélé tampoco pasó desapercibida entre los periodistas franceses. Walid Acherchour fue uno de los que interpretó las palabras del jugador del PSG como algo más que una simple reflexión sobre su carrera.

"Estoy convencido de que Dembélé se tomó esas declaraciones como algo personal. Lo que hace Ousmane esta noche no es trivial. Repetir la misma frase que Kylian Mbappé...", señaló el periodista, que también advirtió sobre lo que puede ocurrir cuando ambos vuelvan a compartir vestuario con Francia.

Mbappé y Dembélé, las estrellas de Francia / EFE

Por su parte, Jerome Rothen fue todavía más tajante en su programa en RMC: "Es una forma de traición. Aparentemente, ahora hay dos bandos en la selección francesa. He hecho muchas llamdas telefónicas. Algo sale a la luz: Dembélé se ha tomado muy mal las declaraciones de Mbappé, es una certeza. ¡Está muy enfadado con Kylian! No solo él, todo su entorno, jugadores del PSG, compañeros de la selección... El sentimiento que teníamos en el Mundial se revela aún más hoy. Muchos jugadores tienen problemas con el comportamiento de Kylian, se ha creado enemigos en el grupo francés. Muchos están más del lado de Dembélé".

La situación adquiere todavía más interés porque Mbappé y Dembélé son dos de las grandes figuras de la selección francesa. El madridista, que durante años fue considerado el gran referente del fútbol francés, ya no ostenta ese reconocimiento de forma exclusiva después de que Dembélé conquistara el Balón de Oro.

Mbappé, de momento, no tiene previsto responder públicamente a la intervención de su compañero, según 'L'Équipe'. Pero sus palabras ya han abierto un debate en Francia y la próxima concentración de la selección podría convertirse en el siguiente capítulo de una historia que hasta ahora se había mantenido en un segundo plano.