Las grandes estrellas que se perderán el Mundial 2026 por lesión: Ter Stegen, Grealish, Samu...

Victor Osimhen, Ademola Lookman, Serhou Guirassy, Khvicha Kvaratskhelia, Dominik Szoboszlai, Pierre-Emerick Aubameyang, Bryan Mbeumo, Jan Oblak, Dusan Vlahovic... Todos ellos comparten una desgracia: no estarán en el Mundial de 2026. La lista de estrellas es muchísimo más larga.

El Mundial no es un torneo más. Es el torneo en cuestión, la competición que para muchos valida la trascendencia de por vida de muchas figuras del fútbol Pero en su caso hay un matiz que suaviza la herida: no participarán porque sus selecciones no lograron el billete. Y eso, aunque no consuele del todo, se asume de otra manera.

Victor Osimhen abraza a Ademola Lookman durante un partido con Nigeria / Associated Press / LaPresse / LAP

Sin embargo, habrá otras ausencias más crueles. Las de esos jugadores cuyas selecciones sí estarán en la gran cita, y que contaban para sus técnicos, pero que no representarán a sus respectivos países por una lesión en el peor momento de la temporada. Estas son las estrellas a las que les ha tocado vivir esta triste situación.

Jack Grealish (Inglaterra)

“No quería que la temporada terminara así, pero esto es fútbol, estoy destrozado”. Estas fueron las palabras de un Jack Grealish que encadena varias temporadas complicadas. Ya se quedó fuera de la Eurocopa 2024 con Southgate y veía en el Mundial 2026, bajo las órdenes de Tuchel, una oportunidad para redimirse.

Jack Grealish, lesionado con el Everton / Instagram

Recuperó la sonrisa y las opciones de convocatoria en su cesión al Everton, donde su gran estado de forma lo puso otra vez en las quinielas de los ‘Three Lions’. Pero una fractura por estrés en el pie lo obligó a pasar por quirófano. Adiós temporada… y adiós Mundial.

Marc-André ter Stegen (Alemania)

La situación del portero del Barça dolió muchísimo en Alemania. La temporada del portero teutón ha sido una de las más complicadas desde que llegó a Barcelona. Hansi Flick apostó por Joan García en la portería y el capitán quedó relegado al banquillo. A sabiendas que debía sumar minutos para jugar con la 'Mannschaft' en el Mundial, salió cedido al Girona.

Ter Stegen se lesionó en Oviedo / X

Fue titular nada más llegar, pero su aventura en Montilivi duró dos partidos: lesión grave en el isquio, quirófano y a la casilla de salida, pero ya no tiene tiempo de llegar a la meta. "Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro", confesó.

Samu Aghehowa (España)

El flojo nivel de Álvaro Morata le abría las puertas a ser importante en el Mundial 2026. Insaciable de goles en el Porto, Samu sumaba 20 en 32 partidos esta temporada.

Samu Aghehowa, doliéndose de su lesión / @samuaghehowa9

Pese a ser del agrado de Luis de la Fuente, y uno de los arietes españoles más enchufados, no podrá ser convocado por una rotura del ligamento cruzado anterioo de la rodilla derecha. "Estoy devastado", reconoció el ex del Atlético de Madrid.

Perderse un Mundial es una herida que no siempre se cierra. Es difícil pasar de poder jugarlo a tener que seguirlo por la televisión y tener que esperar, de nuevo, otros cuatro largos años para intentar hacer historia. Esta vez, les ha tocado a ellos.