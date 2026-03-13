Alejandro Blanco liderará la coordinación del Gobierno para el Mundial 2030

El camino hacia el Mundial 2030 sigue quemando etapas institucionales a velocidad de crucero. Este jueves, la Comisión Interministerial para la preparación del evento, presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, dio luz verde a la estructura estratégica que pilotará la acción pública de España en la cita que organiza junto a Portugal y Marruecos.

Dentro de este organigrama de alto nivel, destaca un nombre propio: Alejandro Blanco. El presidente del Comité Olímpico Español (COE) será el encargado de presidir el grupo de trabajo de coordinación, una pieza clave para engranar la colaboración entre los distintos ministerios y las entidades del ecosistema deportivo nacional.

Una estructura transversal

La reunión, que ha contado con la presencia del secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha servido para formalizar ocho grupos de trabajo especializados que cubrirán todas las áreas críticas del torneo:

Logística y Operaciones: Transporte, movilidad, tecnología y alojamientos.

Transporte, movilidad, tecnología y alojamientos. Gobernanza: Materia legal, seguridad y comunicación.

Materia legal, seguridad y comunicación. Infraestructuras: Sedes y estadios.

Sedes y estadios. Estratégico: El grupo de coordinación liderado por Blanco.

"El objetivo es que este sea el mejor Mundial de la historia y un mensaje de unidad entre culturas, pueblos y continentes", subrayó Tolón, incidiendo en que el despliegue de recursos públicos será proporcional a la magnitud del primer Mundial intercontinental de la historia.

Rostros ilustres en la Comisión

El encuentro no solo ha tenido un cariz político. El fútbol ha estado representado por figuras de la talla del exseleccionador Vicente del Bosque, el exfutbolista Luis Milla y el presidente de Leyendas de España, Salva Ballesta. También han participado actores clave de la gestión actual, como Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y David Aganzo, presidente de la AFE.

Desde la vertiente de los clubes, ha destacado la presencia de Marián Mouriño, presidenta del RC Celta de Vigo, mientras que María Teresa Fuster, asesora de la Generalitat de Catalunya, ha representado los intereses de las comunidades autónomas en el diseño de la cita.

Próximos pasos: FIFA entra en escena

El calendario no da tregua. Todos los grupos de trabajo deberán celebrar su primera sesión antes de que finalice mayo. En junio, la Comisión volverá a reunirse para evaluar los primeros avances.

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Además, la ministra Tolón ha confirmado que en los próximos días se intensificarán los contactos con la FIFA, coincidiendo con las visitas técnicas que los emisarios del organismo internacional realizarán a los estadios y ciudades españolas que aspiran a ser sede del torneo. España busca blindar un "legado duradero" que trascienda lo deportivo y se convierta en un motor económico y social para la próxima década.