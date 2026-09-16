Rotaciones a la vista ante el Racing

Hansi Flick no dio muchas pistas sobre la alineación ante el Racing. El técnico alemán acostumbra a hacer equilibrios en sus comparecencias para no mostrar sus cartas. Sin embargo, las cinco primeras jornadas de Liga muestran una tendencia clara: Flick está haciendo un mínimo de tres rotaciones por partido y el encuentro de hoy parece ideal para aumentar su apuesta.

Una de las grandes dudas es el papel de Gavi, al que se vio hablar con Flick durante los primeros minutos del entrenamiento. En el primer encuentro del Barça fue titular, pero un golpe en la rodilla frenó su progresión y, a su regreso a las convocatorias, se encontró con un equipo que va rodado.

"Gavi tiene una ambición muy grande, siempre quiere jugar. Se ha recuperado, pero el equipo lo está haciendo bien. Lo debe aceptar. Hemos de gestionar los minutos, no sabemos qué pasará en la temporada. Está entrenando bien, eso es lo que quiero ver", dijo ayer.

El centrocampista tiene muchos números de tener minutos ante el Racing, pero la gran duda es si lo hará de inicio o saliendo desde el banquillo. Flick está apostando por Pedri como interior, aunque esta temporada está siendo habitual que sea uno de los jugadores sustituidos. La forma de darle descanso está siendo evitar que juegue los 90 minutos.

También tiene muchos números de empezar en el once Dani Olmo, que fue suplente ante el Levante. La proximidad del duelo ante el Sevilla, que se juega este sábado, hace muy factible que Fermín descanse. Habrá que ver qué ocurre con Rodri, que se ha convertido en un fijo de las alineaciones y en las últimas semanas lo está jugando todo después de haber sido suplente en las primeras jornadas.

Novedades en defensa

Una de las líneas donde se esperan más novedades es la defensa. Flick está tratando de darle oportunidades a Koundé para que recupere su nivel y el duelo ante el Racing es un escenario propicio para ello. También Cancelo tiene opciones de regresar al once inicial, como ya hizo en la Champions ante el Feyenoord.

El centro de la defensa ofrece varias opciones. Cubarsí está siendo fundamental y habrá que ver quién lo acompaña, ya que Gerard Martín y Christensen se están repartiendo los minutos en los últimos encuentros. De hecho, ante el Levante jugaron 45 minutos cada uno.

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En ataque, Lamine y Raphinha no están entrando en las rotaciones de Flick y el tercer delantero está siendo la pieza más flexible. Adeyemi fue titular en el debut de la Champions ante el Feyenoord y Gordon regresó al once ante el Levante. Es una de las grandes incógnitas: ver si Flick estrecha la distancia entre Gordon y Adeyemi o si le da otra titularidad al inglés después de firmar su encuentro más discreto con la camiseta del Barça ante el Levante.