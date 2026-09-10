Goleada histórica y póker histórico de Celia Segura para meter a España en octavos

España ya está en los octavos de final del Mundial sub-20. La selección española goleó este jueves a Nueva Caledonia por 11-0 en la segunda jornada de la fase de grupos, después de estrenarse con un 2-0 ante Nigeria.

La goleada entra en la historia del torneo, ya que iguala el resultado más abultado en la historia de los Mundiales sub-20, el 11-0 que también logró Francia. Pero la gran protagonista de la tarde fue Celia Segura, que firmó un póker histórico.

La futbolista del Barça, cedida esta temporada al Atlético de Madrid, se convirtió en la primera jugadora española en marcar cuatro goles en un mismo partido de un Mundial sub-20. Una actuación que le valió también el reconocimiento como MVP del encuentro.

Más protagonismo azulgrana

Además del póker de Celia, Pau Comendador (R. Madrid) y Marisa (Depor) firmaron sendos dobletes, mientras que Alba Cerrato (Fiorentina), Carla Julià y Rosalía Domínguez (ambas azulgranas) completaron la goleada.

Las dos azulgranas tuvieron una participación más limitada en esta segunda jornada, ya que Carla Julià y Rosalía comenzaron el partido en el banquillo por las rotaciones y entraron en los últimos minutos. La lateral catlana marcó un golazo.

Rosalía ya había sido protagonista en el debut ante Nigeria, cuando fue elegida MVP tras una gran actuación en la que también dio una asistencia. Ahora ha sido Celia quien ha tomado el relevo con una actuación histórica.

España suma así seis puntos de seis y ya tiene asegurado su billete para los cuartos de final. El último objetivo de esta primera fase será cerrar el grupo como primera clasificada.