Mundial sub-20
Goleada histórica y póker histórico de Celia Segura para meter a España en octavos
España arrolla a Nueva Caledonia (11-0), iguala la mayor goleada de la historia del Mundial sub-20 y la azulgrana se convierte en la primera española en marcar cuatro goles en un partido del torneo
España ya está en los octavos de final del Mundial sub-20. La selección española goleó este jueves a Nueva Caledonia por 11-0 en la segunda jornada de la fase de grupos, después de estrenarse con un 2-0 ante Nigeria.
La goleada entra en la historia del torneo, ya que iguala el resultado más abultado en la historia de los Mundiales sub-20, el 11-0 que también logró Francia. Pero la gran protagonista de la tarde fue Celia Segura, que firmó un póker histórico.
La futbolista del Barça, cedida esta temporada al Atlético de Madrid, se convirtió en la primera jugadora española en marcar cuatro goles en un mismo partido de un Mundial sub-20. Una actuación que le valió también el reconocimiento como MVP del encuentro.
Más protagonismo azulgrana
Además del póker de Celia, Pau Comendador (R. Madrid) y Marisa (Depor) firmaron sendos dobletes, mientras que Alba Cerrato (Fiorentina), Carla Julià y Rosalía Domínguez (ambas azulgranas) completaron la goleada.
Las dos azulgranas tuvieron una participación más limitada en esta segunda jornada, ya que Carla Julià y Rosalía comenzaron el partido en el banquillo por las rotaciones y entraron en los últimos minutos. La lateral catlana marcó un golazo.
Rosalía ya había sido protagonista en el debut ante Nigeria, cuando fue elegida MVP tras una gran actuación en la que también dio una asistencia. Ahora ha sido Celia quien ha tomado el relevo con una actuación histórica.
España suma así seis puntos de seis y ya tiene asegurado su billete para los cuartos de final. El último objetivo de esta primera fase será cerrar el grupo como primera clasificada.
- Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
- No dan crédito con Ter Stegen tras la derrota del Ajax: 'Increíble, se pasó diez minutos caminando
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Reacciones y polémica del Barça - Feyenoord de Champions League
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
- Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
- El contundente consejo que le dio el Barça a Hansi Flick sobre Mourinho