Hansi Flick: "El primer gol es culpa mía"

Cinco victorias en cinco partidos. El líder sigue como un tiro, pese a que en el Ciutat de València se complicó la vida con dos errores individuales fruto, quizás, de la relajación tras ponerse 0-3 arriba en otra exhibición. El Barça solo sabe ganar en este arranque de curso y el objetivo no es otro que marcharse al largo parón de selecciones con todo triunfos. Para eso faltará superar al Racing de Santander y al Sevilla, el primero en casa el miércoles y el sábado en el Sánchez Pizjuán.

Flick / Enric Fontcuberta

Lógicamente, Hansi Flick no estaba plenamente feliz por esa sensación agridulce tras recibir dos tantos fruto de la desconcentración o de la relajación propia de ponerse 0-3 arriba. Ya venía el Levante de tener varias claras. El técnico alemán siempre quiere la perfección.

"Tuvimos un gran comienzo, pero luego nos rompimos un poco, necesitábamos jugar con más calma. Las condiciones del campo no estaban en su mejor condición, estaba muy seco, lejos de las condiciones. El segundo gol fue mi culpa, queríamos cambiar pero al final esperamos a la siguiente jugada y fue mi culpa. Le pedía a Carlos (Naval) que esperara. Es para celebrar un poco, tenemos partidos miércoles y el sábado. Nuestro foco está en el sábado", explicaba sobre el guion del partido el técnico alemán.

Aún no al 100%

"Hay muchos partidos en este comienzo. No es que estemos en nuestro TOP TOP. Parece todo muy fácil, pero tenemos que luchar y para sobrevivir a estos juegos debemos mejorar. Hay cosas que debemos hacer mucho mejor y seguimos para el siguiente partido. Con este resultado estoy feliz", explicaba Hansi.

Acerca de la operativa con los penaltis, Flick dijo que "es De la Fuente y Westermann quien decidirán los lanzadores, quiémn está mejor en ese momento. También si el jugador dice que está listo. Somos un equipo y todos están listos para marcar un penalti". Sobre el Levante, dijo el alemán que "hace lo mejor, para nosotros después del 4-2 el partido estaba hecho. En la segunda mitad no estaba hecho, teníamos que luchar los segundos 45 minutos. El Levante jugaba en casa, creo que era su primera derrota en casa en 8 partidos. Ellos hacen un gran trabajo en casa".

Adeyemi

Acerca de la figura de Adeyemi, Flick se explayó: "No me sorprende Adeyemi. Cuando está centrado es fantástico. Es lo que debe mostras. Por eso decidimos traerlo. Lo conozco desde hace años, sabíamos lo que puede dar. Tiene algo especial y debe mostrarlo. No puede relajarse, siempre tiene que ir a por lo siguiente y es lo que quiero de él".

Gordon y su frustración por no marcar: "Es la situación ahora con Anthony. Nos da mucho, controla, se asocia bien, nos ayuda a mantener la posesión. Estoy muy feliz. Pero claro, es delantero, tiene ocasiones y quiere marcar. Ojalá sea pronto. Los delanteros están marcando, él no. Pero estoy feliz. Trabajamos en eso".