Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la UCAM

Luis de la Fuente, seleccionador nacional y artífice del gran logro de la conquista del título mundial este verano y también de la Eurocopa de 2024 y de la Liga de Naciones 2022/2023, será investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), informó este viernes la institución docente.

De la Fuente será reconocido en la ceremonia que se celebrará dentro de poco más de un mes, el jueves 15 de octubre, en el transcurso del acto oficial de apertura del curso académico de la entidad que preside María Dolores García Mascarell, que ya otorgó la misma distinción al también seleccionador campeón del mundo y de Europa con el combinado nacional, Vicente del Bosque.

"Es fundamental reconocer y poner en relieve a personas que son referentes auténticos para la sociedad, no sólo por sus admirados triunfos sino también por los valores en los que inspiran su vida", indicó García Mascarell para anunciar la distinción a De la Fuente, técnico riojano de 65 años, quien acudirá al templo del monasterio de Los Jerónimos, lugar en el que tiene su campus principal la UCAM, institución que este curso que comienza conmemora el 30 aniversario de su fundación.

La presidenta de la Universidad hizo este anuncio en la Catedral de Murcia, en el transcurso de la ofrenda floral por parte del UCAM CF, equipo que milita en el grupo 3 de Segunda RFEF con el objetivo de ascender a Primera RFEF, a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta.

García Mascarell aseguró que "Luis de la Fuente encarna, de una manera manifiesta, los valores fundacionales de la UCAM: el esfuerzo incansable, la gestión del talento, el respeto a los demás y el trabajo en equipo como la vía para alcanzar el éxito".

"Y aún más” -continuó- "nos une profundamente a él la naturalidad y la valentía con la que manifiesta su fe. Vivimos en tiempos donde parece que hay que esconder lo que uno cree y, sin embargo, Luis de la Fuente nos regala testimonios preciosos".

En ese sentido destacó del seleccionador sus propias palabras: "Yo tengo fe; rezo todos los días y le doy gracias a Dios. No es superstición, es fe, que es algo personal y transferible".

De la Fuente se sumará así al Claustro de Honoris Causa de la UCAM que, en el ámbito del deporte, cuenta ya con Vicente del Bosque y con el expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach.